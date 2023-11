VIDEO – La parada de carros de Fran García-Huidobro a Pincoya en Gran Hermano: “No te voy a permitir…”

14 de Noviembre de 2023

La panelista ingresó a la casa junto a Nicolás Quesille y Michael Roldán para compartir con los participantes.

Una parada de carros de antología le hizo Fran García-Huidobro a Pincoya durante su estadía en la casa de Gran Hermano.

Todo ocurrió el lunes, luego de que la actriz, Nicolás Quesille y Michael Roldán ingresaran a la residencia para compartir con los participantes.

En ese contexto se realizó una actividad que contempló la realización de preguntas sin censura.

Cuando le tocó el turno a Jennifer, reclamó que quería responder otra pregunta.

Entonces Fran García-Huidobro tomó la palabra y se dirigió a Pincoya.

“Cómo que ni una weá, ya te hicimos la pregunta. Otra vez vas a empezar con la discriminación porque eres de Chiloé y la weá“, comenzó sus palabras la actriz.

Y de inmediato la panelista añadió: “Yo, Francisca García-Huidobro, no te voy a permitir nunca más que digas en las pantallas de Gran Hermano que te hemos discriminado por ser del sur porque eso es muy injusto y muy incorrecto. La pregunta ya se te hizo“.

La palabra de Fran a Pincoya

Como era de esperar, Jennifer no se quedó callada y replicó que “yo no sé lo que pasa afuera“.

A lo que Fran García-Huidobro respondió que “yo no te voy a dar información de afuera. Pero te puedo dar mi palabra y mi firma“.

Entonces Pincoya le quitó presión al momento y le pidió a la actriz que le dijera a Gran Hermano “que me toque canciones en castellano, no tanto inglés. Porque yo no entiendo nada“.

La panelista también se relajó y le respondió: “Lo que tú quieras“.

“Pero por esta producción en la que nosotros hemos participado por cinco meses, te doy la certeza, Jennifer, de que nunca tu ciudad ha sido más visitada y recomendada en Chile desde que tú estás en Gran Hermano“, cerró Fran García-Huidobro.

