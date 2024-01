VIDEO – Luis Mateucci discutió con Daniela Aránguiz en la celebración de su cumpleaños

9 de Enero de 2024

El argentino le reclamó a su pareja la actitud que tomó, luego de no haber sido invitada a una actividad.

En el episodio de este lunes de Tierra Brava, Luis Mateucci celebró con sus compañeros su cumpleaños número 36, pero la jornada también estuvo marcada por una fuerte discusión que tuvo con Daniela Aránguiz.

Todo se originó cuando Karla Constant y Sergio Lagos llegaron hasta la casa hacienda e invitaron a un almuerzo el equipo verde, por su triunfo en la competencia. Esto provocó la molestia del equipo rojo, quienes comenzaron un “estallido”, con protesta incluida.

Finalmente, los animadores quisieron invitar al resto de los participantes para cantarle el Cumpleaños Feliz a Mateucci y aunque varios accedieron, otros se resistieron a ir.

La discusión de Luis Mateucci y Daniela Aránguiz

Una de las que no quiso participar fue Daniela Aránguiz, lo que provocó la molestia de Luis Mateucci, iniciando una discusión al interior de la casa. “Si no me invitan desde el principio yo no voy. Es como cuando te invitan a un matrimonio pero para que llegues después”, decía ella antes de apareciera su pareja.

El argentino la reprendió muy molesto por su actitud. “La única persona importante que tengo adentro. No me saludó ni mi papá ni mi hermano y no quieres venir a celebrar. Estás acá haciéndote la loca, haciendo show”, le reclamó, furioso, pero ella al final cedió. “Solamente voy a ir por ti”, dijo.

De mala gana, Aránguiz le cantó el cumpleaños feliz con el resto de sus compañeros. Y, como broche de oro, la sorpresa para Mateucci fue un mensaje de sus hermanos, primos y sobrino que lo hizo llorar, recordando a su madre fallecida. “Me enseñó muchísimas cosas, era una mujer muy especial”, confesó.