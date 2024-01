Generación 98: así reaccionará Loreto al enterarse que su hijo tiene un OnlyFans

17 de Enero de 2024

La encargada de darle a conocer la noticia será Martita, quien llegará a la casa de su ex compañera para contarle.

En el episodio de este miércoles de Generación 98, el cual ya está disponible en MegaGo, Loreto (Ignacia Baeza) finalmente se enterará que su hijo, Sebastián (Lucas Maffei), tiene un OnlyFans, plataforma donde vende contenido para adultos.

La encargada de darle la noticia es Martita (Daniela Ramírez), luego de que el mismo Robin (Gabriel Urzúa) le diera a conocer esta información, puesto que fue él el que lo descubrió gracias que John Jairo (Orlando Alfaro) lo seguía.

De esta forma, la enfermera llegará hasta la casa de su ex compañera para sincerarse y contarle lo que sabía sobre su hijo.

“El Robin me comentó que descubrió en internet una página. Only Fans, yo no conocía esa página. Y el Robin me comentó que Sebastián se hizo una página donde vende contenido. Una foto desnudo“, le dice.

La noticia respecto a que su hijo tiene un OnlyFans dejará en completo shock a Loreto, según se puede apreciar en la escena del capítulo 129 de Generación 98. “Gracias, gracias por decirme Martita. Te agradezco un montón“, le responde.

Seguido a eso, se disculpará unos segundos y Martita, de pronto, escuchará un golpe, dándose cuenta que la dueña del sushi se había desmayado.