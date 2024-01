VIDEO – “Madre cuidadora”: el día en que Cathy Barriga negoció con Canal 13 para reality show en Perú

18 de Enero de 2024

En medio de la investigación y las querellas en su contra, la ex alcaldesa de Maipú estuvo a punto de sumarse a Tierra Brava, pero terminó rechazando la oferta, no precisamente por su rol de "madre cuidadora".

A raíz de la formalización de Cathy Barriga por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, volvieron a salir a flote las negociaciones que tuvo con Canal 13 para participar del reality show Tierra Brava.

Esto, luego de que en la segunda jornada de su formalización, su defensa solicitó al tribunal rechazar la medida cautelar de prisión preventiva, debido a su rol de “madre cuidadora”, debido a una patología que tiene su hijo.

Pese a lo anterior, hace algunos meses fue ella misma quien confirmó que estuvo muy cerca de cerrar el trato con el canal privado. Da haber sido así, Barriga habría tenido que pasar varios meses en Perú, donde se grabó el programa, lo que se contradice totalmente con su defensa.

La negociación que tuvo Cathy Barriga con Canal 13 para ingresar a Tierra Brava

Aunque actualmente a Cathy Barriga se le decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional, varios de sus dichos dejaron entrever que la distancia con sus hijos realmente no era un impedimento para aceptar la oferta de Canal 13.

19 de agosto

La primera vez que la ex Mekano se refirió a sus negociaciones con Canal 13 fue en el programa Me Late Prime de Zona Latina.

Allí, confirmó que en ese entonces se encontraba en conversaciones con la estación privada: “La verdad es que me han contactado, pero no me han convencido”, reconoció, sin entrar en mayores detalles.

29 de septiembre

Semanas después, y a días de que debutara el reality show en pantalla, Cathy Barriga reveló una de las razones por las que no aceptó sumarse al encierro de Canal 13.

“Cuando hay privilegios para unos y no para otros, es complicado”, detallando que ella tendría restricción para comunicarse vía telefónica con sus hijos, pero que en realidad no tenía problema con viajar a Perú.

Junto con esto, confesó cuánto avanzó la negociación con la señal: “Tuve varias reuniones, cinco o seis (…) Ellos estaban súper motivados y yo también”.

Noviembre 2023

Una vez que ya había comenzado el reality, en una transmisión de Me Late, Cathy Barriga contó por qué rechazó finalmente la propuesta de Canal 13.

“Estaba el contrato listo, pero se me echó a perder mi teléfono y perdí todos mis contactos”, aseguró, explicando que este problema la llevó a replantear su decisión.

“Estuve más de un mes hablando en reuniones (con Canal 13), tenía casi lista mi maleta, pero las cosas divinas pasan”, dijo en esa oportunidad.

De esta manera, Cathy Barriga confirmó que estuvo muy cerca de ser parte de Tierra Brava.

Al ser consultados sobre el tema por EL DÍNAMO, desde Canal 13 decidieron no emitir declaraciones.

El rostro de Canal 13 que se refirió al caso de Cathy Barriga

Por su parte, Michelle Adam, quien es rostro del canal privado no tuvo problema en cuestionar el argumento de “madre cuidadora” que dio la defensa de Barriga.

“Cathy Barriga en algún momento estuvo en conversación con Tierra Brava y negoció para entrar a este reality que se grabó en Perú y tenía una duración bien extensa. Saliendo del país y desconectada”, manifestó la meteoróloga.