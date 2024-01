Qué hizo Marlen Olivari con el collar Swarovski que le regaló Cathy Barriga

19 de Enero de 2024

La ex modelo se refirió al regalo que le hizo la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, luego de participar en una actividad del municipio.

La ex modelo Marlen Olivari expresó su molestia por haber sido mencionada en la audiencia de formalización contra la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, a raíz del regalo de un collar Swarovski que recibió de manos de la ex jefa comunal.

De acuerdo con lo manifestado por quien fuera show woman a Las Últimas Noticias (LUN), es “común” que se regalen obsequios a los artistas que participan en eventos municipales.

“Lo más común en la vida es que después de un evento, y sobre el escenario, cuando el alcalde despide al artistas, te entregan un presente. Por ejemplo, un jarrito de greda, un cacharrito hecho por artesanos, siempre un recuerdo de la comuna. Es algo muy normal y te aseguro que no hay artista en este país que no haya recibido regalo“, manifestó Olivari.

Reveló que Cathy Barriga le regaló el collar hace unos siete años, cuando fue parte de una actividad en el marco del Día de la Mujer.

“¿De qué joya me hablan?”

Incluso, Marlen Olivari admitió que tuvo que hacer memoria para recordar el obsequio. “Cuando me llaman preguntándome qué pasó con la joya que me regalaron, dije ¿qué joya? Pensé que era una cosa artesanal“.

“Eso para mí no es una joya. Yo he tenido joyas. Lo que sí me gustó fue el monito (peluche) que lo encontré muy amoroso”, complementó.

Sobre el collar Swarovski, Marlen Olivari admitió que “yo no sé si se quedó en el camarín o se lo regalé a una señora de un negocio de artesanía. No me acuerdo“, contó.

Luego, la ex candidata municipal reiteró su molestia porque la mencionaron durante la formalización de Cathy Barriga.

“Es injusto que el artista sea mencionado en un tribunal. Yo no tengo por qué ser mencionada en un tribunal. Es injusto que te mencionen en una causa que no tengo nada que ver. Eso es una falta de respeto“, planteó.

Sobre el obsequio manifestó: “Perdónenme la gente de Maipú, pero no le encontré mucho valor al regalo, me preocupé más del osito. Además de qué joya millonaria me están hablando, un reloj Cartier es una joya“, cerró.