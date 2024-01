VIDEO – Revive la rutina de Vicho Viciani en el Festival del Huaso de Olmué 2024

19 de Enero de 2024

El comediante marcó el peak de sintonía de la primera jornada del certamen.

Compartir

Vicho Viciani fue el primer humorista en subirse a El Patagual en la actual edición del Festival del Huaso de Olmué, lo que marcó su debut en los grandes escenarios del país.

Quien dejara de lado su carrera como Ingeniero Civil Eléctrico centró su rutina en las diferencias que existen entre la vida en los 30, los 20 y los adolescentes, lo que se refleja entre otras cosas, en el estilo de vida.

“Después de los 30 uno se pone feliz por puras hueás (sic)… Por dormir de corrido, por ejemplo. Te da una felicidad dormir de corrido. No, es que dormí pero no descansé. ¡¿Qué es eso?! Y la gente menor de 30 no le pasa, pero te va a pasar”, dijo en parte de su show.

La rutina de Vicho Viciani en el Festival del Huaso de Olmué duró poco más de 40 minutos y logró ganarse los aplausos de quienes se encontraban a esa hora en el Festival. Entre ellos estaban Pamela Leiva y Álex Ortiz, quienes llegaron a alentar a su colega.

Según datos proporcionados por TVN, el comediante también marcó el peak de la noche con 11,6 puntos, superando a Mega (9.8), Canal 13 (9.5) y Chilevisión (4.2).