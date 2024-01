TVN confirma la salida de periodista y animadora Paulina Alvarado

29 de Enero de 2024

TVN informó la salida, tras cinco años en la señal pública, de la periodista y conductora Paulina Alvarado, quien tuvo pasos por Carmen Gloria a tu Servicio.

Alvarado condujo en 2022 Buen Finde, junto a Gino Costa, además de animar la Fiesta del Memo, y realizó diversos backstages como el del Festival del Huaso de Olmué 2023, La Fiesta de Chile, los Juegos Panamericanos Santiago 2023, y también colaboró con el área deportiva en diversas transmisiones.

“Agradezco todas las posibilidades que me dio TVN para hacer otro tipo de contenidos, además de los sociales, que me permitieron mostrar mi faceta más espontanea y lúdica. Enfrentarme al desafío de conducir un programa de televisión como Buen Finde, o animar un Festival masivo, han sido parte del aprendizaje que el canal me ha dado. Me voy con grandes amigos a probar nuevos formatos en otras plataformas, siempre vinculada a la industria, y seguiré con mi podcast Me muera y tratando de incursionar en la radio y la entretención”, declaró Paulina Alvarado.

Alvarado destacó en redes sociales de manera especial el haber conducido varios programas en TVN, apuntando que “mis agradecimientos son infinitos, y no solo para el programa sino que para un canal que me dio grandes oportunidades de trabajar con grandes de la televisión y llegar a ser animadora de TV”.

Por su parte, TVN agradeció a Paulina Alvarado por “su compromiso, dedicación, cariño, entrega y profesionalismo durante todos estos años y le desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos laborales”.