VIDEO – Chilenos detenidos por muerte de Canserbero aseguran haber sido torturados en Venezuela

31 de Enero de 2024

Familiares de Natalia y Guillermo Améstica acusan que fueron obligados y torturados para declararse culpable del homicidio del rapero.

Luego de confesar ser autores del asesinato del rapero Canserbero, los hermanos Améstica, de nacionalidad venezolana-chilena, se encuentran detenidos desde hace poco más de un mes.

En medio de esto, hubo un nuevo vuelco, ya que a pesar de la confesión hecha a principios de diciembre, la familia ha pedido ayuda. Esto debido a que han acusado que los chilenos fueron obligados a declarar y adjudicarse la autoría del crimen.

Acusación que tendría un respaldo por medio de diversos audios enviados por Guillermo Améstica a su hija, donde entrega todos los detalles sobre las torturas que habrían recibido para declararse culpable de la muerte de Canserbero.

Los audios

“Me insultaron para que confesara, yo no confesé nada. Claudia, me iban a matar. Con música de Canserbero y una vaina de tortura atrás”, dijo el sujeto en los audios a los que tuvo acceso T13.

Tras ello, Guillermo Améstica aseguró que “me pusieron una bolsa en la cabeza y me ahogaron cinco veces”.

De acuerdo a su versión, los hermanos Améstica acudieron el 15 de diciembre al comando nacional antiextorsión y secuestro, sitio en el cual fueron amenazados por el director.

En este contexto, comentó: “Fue terrible. Al final, empecé a contarles la historia que ellos quieren contar“.

“Con todos los fiscales chama, tranquilo, y nos hizo todos esos videos y nos tuvo hasta las dos de la mañana y nos hizo todos los videos, repetir la escena y había que decir exactamente todo lo que ellos dijeron. Así fue y todos los fiscales ahí”, acusó Guillermo en el mencionado audio.

Al cerrar, el hombre le pidió a su hija que hiciera todo lo posible para conseguir ayuda. “Busca las opciones por dónde sea, por favor, sácanos de aquí. Llama al presidente de Chile, lo que sea. Muéstraselos a la Embajada Chilena, pero no lo comentes y no lo pases, porque no te imaginas, ellos tienen el control completo”, dijo.