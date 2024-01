VIDEO – “Ella no me pagó nada”: mánager anuncia acciones legales contra Pincoya por incumplimiento de contrato

31 de Enero de 2024

La representante informó que no ha tenido contacto con la chilota y lanzó graves acusaciones en su contra.

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, estaría teniendo serios problemas con su mánager, Carolina Eltit, quien presentaráuna demanda en su contra debido a que la ex Gran Hermano no le ha pagado pro su trabajo.

La noticia completa la entregó Luis Sandoval en el programa Que Te Lo Digo, donde desclasificó una conversación en exclusiva con la ex panelista de SQP.

“Resulta que hace dos semanas Pincoya dejó de responderle a Carola Eltit. Todo esto se origina cuando Pincoya en las grabaciones de Top Chef comenzó a pelear con todo el mundo, a tener arrebatos y Carola le dijo reina, estás portándote súper mal, como imagen tuya no te conviene“, explicó el periodista de espectáculos.

Sandoval agregó que “desde ese momento la Pincoya no le habló más a Carola Eltit”.

Manager anuncia demanda contra Pincoya

Pero la polémica vino después, ya que Luis Sandoval desclasificó que la mánager actualmente asegura no haber recibido una remuneración por sus servicios durante todo este tiempo.

“Pincoya durante todos estos meses no le ha pagado ni siquiera 10 pesos. Es decir, adeuda una cifra que bordea el millón y medio de pesos”, informó el panelista del programa.

A raíz de esta situación, la representante estaría estudiando iniciar acciones legales contra la actual participante de Top Chef VIP.

“Estoy viéndolo con un abogado. Estos días le va a llegar una notificación con la demanda”, sostuvo Carolina Eltit confirmando que ya estaría listo el trámite.

Junto con esto, la afectada lanzó duras acusaciones contra Pincoya: “Ella no me pagó nada, tenemos un contrato de representación que ella no ha cumplido. Yo le negocié Top Chef”.