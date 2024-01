VIDEO – Jueces de Top Chef VIP se aburrieron de la actitud “amurrada” de Pincoya

30 de Enero de 2024

La constante mala actitud de la participante colmó la paciencia del jurado del programa de cocina de Chilevisión.

Jennifer Galvarini, conocida popularmente como Pincoya, colmó la paciencia de los jueves de Top Chef VIP por las actitud que ha mostrado en la competencia.

En los últimos días, esta situación comenzó luego de que el domingo se molestara con Benjamín Nast por botar el bocado de comida que probó de su plato. La situación la molestó y arrastró esta situación al episodio de este lunes, cuando presentó una pizza en la competencia por la inmunidad.

Es que además de lo vivido con el chef, en esta oportunidad al quedar en último lugar, se quedó con ingredientes que no fueron de su agrado: calamar, tomate y cebollas al vinagre.

Por lo mismo, a la hora de presentar su preparación, le recomendó directamente a la chef Fernanda Fuentes que “no le recomiendo que lo pruebe” y dijo que llevaba como nombre “lo que botó la ola”.

"Pero podría presentarlo con una mejor actitud ante este jurado", le dijo la jurado de Top Chef VIP a Pincoya.

Fernanda Fuentes le preguntó cómo sabía que no le quedó buena la pizza si ni si quiera la probó, a lo que la chilota le dijo que “cuando yo vengo a decir que está buena, me dicen que no diga que está buena, entonces ahora digo que está mala“, aseguró molesta.

Fue en ese momento que la chef terminó por aburrirse de la actitud de la finalista de Gran Hermano. “Hay una cosa super clara, nosotros no estamos para sobajearle el lomo a nadie… (Yo tampoco) escúcheme, por favor, estoy hablando yo y me respeta”, lanzó.

“Cuando las cosas están buenas, están bien hechas, y ya está, no hay comida ni buena ni mala, hay comida bien hecha o mal preparada, es así de claro. No se trata de gustos (…) juzgamos platos, no personas, ojo con eso”, aclaró Fuentes.

A sus palabras se sumó Sergi Arola, quien lanzó una particular teoría por la actitud de Pincoya en Top Chef VIP. “Está usted tan centrada en el personaje que no escucha las cosas“, remató.