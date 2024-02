VIDEO – La respuesta de Pincoya a las graves acusaciones de su ex mánager

1 de Febrero de 2024

La ex chica reality entregó su versión de la situación e inmediatamente fue desmentida por Carolina Eltit.

Compartir

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, está en el ojo de la polémica luego que su ex mánager lanzara varias acusaciones en su contra.

Tras enterarse de esto, la participante de Top Chef VIP decidió responder a Carolina Eltit, quien hace algunos días anunció que estaba gestionando una demanda en su contra por incumplir con su contrato.

La chilota fue contactada por el periodista de espectáculos Luis Sandoval, con quien tuvo una conversación telefónica de dos horas donde contó su versión.

Pincoya responde a las acusaciones de su mánager

Durante el último episodio del programa Que Te Lo Digo, Luis Sandoval desclasificó un audio con la respuesta de la Pincoya.

“Se van a realizar (los pagos). Lo que pasa es que ayer se envió un correo, no se lo envié yo, se lo envío la agencia con la que yo estoy trabajando (…) y a lo mejor ella no recibió el correo no más”, explicó la ex Gran Hermano.

En esa misma línea, la chilota afirmó que “hubo como malos entendidos por parte de ella. Pero yo creo que de repente los correos pueden llegar a las otras bandejas, yo me imagino y por ahí ella no lo vio nomás”.

Además, Galvarini fue clara sobre sus diferencias y aseguró que “eso no quiere decir que yo no le voy a cancelar a ella. Si yo no le hablo, es para no generar más controversia de dimes y diretes, o que ella me diga algo, que subamos de tono o yo también. Es para que ninguna de las dos nos dijéramos algo de lo que después podemos salir más perjudicadas”.

“Si quiere hacerme una demanda, que lo haga, si sus pagos van a estar. Si yo no me voy a arrancar. Yo sé que ella me hizo el contrato y me hizo algunas gestiones, y obviamente eso tiene que ser cancelado como corresponde”, sostuvo Pincoya para finalizar.

Carolina Eltit desmiente a Pincoya

En medio del programa, la ex representante de Jennifer Galvarini se contactó con los panelistas para desmentir los dichos de la mujer.

“El famoso mail no existe, por Dios santo, esta mujer miente. No para de mentir. Le he escrito un montón de veces, tengo las pruebas, que no me llegó el mail, que si me lo puede reenviar”, expresó Eltit.

“Ella siempre me dijo: “De hue… siempre por la vida. Yo jamás voy a decir nunca malo de ti, ni de la Cony, ni de nadie. Pero detrás te hace mier…”, sentenció la ex SQP.

Finalmente, la ex mánager de Pincoya afirmó que “no hay intención de pagar (…) Lleva tres semanas diciendo lo mismo, todos los días dice lo mismo”.