Fiscalía le quita el piso al Gobierno: confirman que Ministerio de Seguridad no sabía de operativo en Temucuicui

El fiscal nacional (s) abordó el “alardeo” del Gobierno del éxito del operativo en Temucuicui y aseguró que “no tienen intervención”.

El fiscal nacional (s) y regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se refirió a la polémica por la supuesta “apropiación” del Gobierno respecto al exitoso operativo en Temucuicui y aseguró que el Ejecutivo no sabía de la intervención que terminó con la detención del comunero mapuche Jorge Huenchullán.

El persecutor, en diálogo con Radio Universo, abordó el factor político que ha permitido el ingreso a la zona después de varios años sin intervención del Estado. “Todos los factores inciden, ninguna de las instituciones podría operar aisladamente (…) Todo eso se va complementando y eso es lo que se traduce después en resultados que son apreciables en términos de detenciones, en términos de incautación de evidencia, pero es un trabajo conjunto”, comenzó diciendo.

Siguiendo en esa línea, el fiscal expuso que “la coordinación que nosotros tenemos directamente siempre es con Carabineros y la Policía de Investigaciones para la ejecución de las órdenes que la Fiscalía gestiona a través del Poder Judicial, esto no quiere decir que la coordinación con órganos del Gobierno o del Poder Ejecutivo no sea necesaria, nosotros tenemos esas coordinaciones hace mucho tiempo”.

A lo que agregó: “Todas estas referencias que se hacen a la participación del Ejecutivo se refieren precisamente a estas coordinaciones macro para el funcionamiento del sistema”.

La polémica por “alardeo” de parte del Gobierno sobre el éxito del operativo en Temucuicui

Posterior a la intervención en Temucuicui, surgieron cuestionamientos por presunta “apropiación” del Gobierno respecto al éxito en el operativo. En este marco, el presidente Kast expuso en su cuenta de X: “Seguimos avanzando en materia de seguridad para restablecer el orden y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional”, mientras que la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, destacó que se “está recuperando el control del territorio”.

Bajo este contexto, Garrido comentó que “las decisiones para hacer las operaciones y para llevarla a cabo no se informan al Poder Ejecutivo porque no tienen ninguna intervención en eso. Eso es por regla general. Ahora, va a depender del tipo de intervención que se va a hacer”.

En cuanto al operativo que se realizó este martes, el persecutor expresó que “normalmente a las primeras horas de la mañana las autoridades policiales dan cuenta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad de las cuestiones relevantes y ese es un canal de comunicación, pero una vez que ya está ejecutado (el operativo)”.

En este marco, señaló que se informa la acción debido a que “muchas veces en alguna de esas investigaciones podrían ser el Ministerio de Seguridad o el Ministerio del Interior los querellantes, entonces podrían tener que participar de las audiencias si es que hay algún detenido, entonces se le avisa obviamente que hay una persona detenida en una causa de que ellos son querellantes. Eso es una gestión que se realiza en el mismo sentido que yo me refería a la coordinación”.

“Yo entiendo que puede existir una polémica en esa área, pero los tiempos de la investigación de la Fiscalía no responden a los tiempos políticos”, cerró el fiscal Garrido.