VIDEO – Diputada Charpentier nada contra la corriente: en medio de críticas, aseguró que salida de Steinert y Sedini fue por “buenos resultados”

Aseveró que la decisión del presidente José Antonio Kast solo respondió a “ajustes” propios del Ejecutivo.

La diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier, atribuyó a los “buenos resultados” obtenidos durante sus gestiones la salida del gabinete de las ex ministras Trinidad Steinert y Mara Sedini.

La parlamentaria aseveró que la decisión del presidente José Antonio Kast de alejarlas no respondió a un eventual mal desempeño de las secretarias de Estado, sino a lo que definió como “ajustes” propios del Ejecutivo.

De acuerdo con lo que manifestó Charpentier en el programa Sin Filtros, “tan importante como la oportunidad en los cambios de gabinete, a mí me parecen las razones por las que se hace“.

A continuación, planteó que “aquí claramente las razones no son la falta de resultados, porque tanto la ministra Steinert como la ministra Sedini han tenido resultados”.

Charpentier y la salida de Steinert y Sedini por buenos resultados

Según manifestó la legisladora, la salida de las secretarias de Estado correspondió, a diferencia de administraciones anteriores, a “cambios por escándalos” o crisis políticas.

Cuando se le consultó si efectivamente cree que el alejamiento de Steinert y Sedini se debió a los “buenos resultados” que obtuvieron, Charpentier afirmó que “por supuesto”.

“En Chile hemos ingresado tres veces en la última semana a Temucuicui a través de una coordinación táctica que busca una estrategia para recuperar el control del territorio nacional“, argumentó al respecto.

“Entonces, aquí, cuando se dice que no hay resultados, es falso. Cuando se dice que no hay un plan, también es falso. Porque hay un plan, hay resultados, y los estamos viendo“, concluyó.