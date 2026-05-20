VIDEO – “Cumplo con pagar el CAE”: el round de los diputados Valenzuela y Meza por megarreforma

En medio de la discusión en la Cámara, Meza mandó a Valenzuela a leer la Constitución y recibió una respuesta de alto calibre.

Los diputados César Valenzuela (PS) y Juan Carlos Meza (REP) protagonizaron un tenso cruce en la Cámara de Diputados, en medio de la discusión por la Ley de Reconstrucción Nacional.

Todo se inició con una indicación del parlamentario de oposición en el que consignaba que “la exención regulada en el artículo anterior entrará en vigencia en la medida que se dicte una ley que asegure la compensación de manera íntegra de los ingresos al Fondo Común Municipal que se dejarán de percibir por la aplicación de la misma”.

“Lo que hace esta indicación es condicionar la aplicación de la exención que propone el Ejecutivo a que efectivamente se dicte una ley que compense íntegramente los fondos que va a dejar de recibir el Fondo Común Municipal a propósito de esta iniciativa”, agregó.

Por lo mismo, aseveró, “no se entiende la inadmisibilidad, toda vez de que esta iniciativa no está entrando en las iniciativas que son exclusiva del Presidente de la República”.

Tras la intervención del diputado Valenzuela, Meza defendió la inadmisibilidad de la indicación sosteniendo que “el artículo 65 N°1 en la Constitución establece como iniciativa exclusiva la facultad para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos. Por lo tanto, es evidente la inconstitucionalidad de esta norma”.

“Yo invitaría a los parlamentarios a que se lean la Constitución completa con todos sus artículos y sus incisos, muchas gracias”, sostuvo

Luego de la votación, que rechazó la admisibilidad de la indicación con 87 votos, Valenzuela se dirigió a Meza. “Yo soy abogado, igual que usted colega, con la diferencia de que me he demorado menos en sacar la carrera y además cumplo con pagar el Crédito con Aval del Estado“, arremetió.