Lincolao se ausenta de Comisión y desata nuevas críticas de parlamentarios

La ministra se ausentó por tercera vez de la Comisión de Ciencias de la Cámara, lo que generó molestia entre los diputados.

La ministra Ximena Lincolao debía asistir este miércoles a la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, con el objetivo de abordar las últimas polémicas que ha tenido en su cartera.

En concreto, la secretaria de Estado había sido invitada “para que se refiera a eventuales recortes presupuestarios en el Ministerio; sus efectos en los funcionarios del mismo; aplicación de Ley de Lobby; salida del subsecretario de dicha cartera de Estado (Rafael Araos), entre otras materias”.

No obstante, esto no sucedió, ya que Lincolao faltó por tercera vez a la comisión. Esta vez, se excusó se asistir a la sesión “por tener programado con antelación el día administrativo”, según señaló a través de una carta dirigida al presidente de la instancia, Daniel Manouchehri (PS).

De hecho, actualmente se encuentra en Washington, Estados Unidos, en un viaje familiar.

La sesión también esperaba contar con la presencia del ex subsecretario Rafael Araos, quien tampoco se presentó.

Lo anterior, provocó la molestia de los parlamentarios. En este sentido, Manouchehri cuestionó: “Es importante que las instituciones puedan funcionar y que los ministros puedan colaborar con el Congreso; es parte de su trabajo, es parte de sus responsabilidades constitucionales”.

La molestia de los diputados por nueva ausencia de Ximena Lincolao en la comisión

La diputada Gael Yeomans (FA) expresó: “Si no me equivoco, esta es la tercera sesión en que la ministra no asiste”. Si bien señaló que comprendía que pudieran existir situaciones excepcionales, pidió claridad respecto de cuándo podrá asistir.

“Creo que es deferencia con esta comisión poder tener por lo menos claridad de si la ministra puede asistir en alguna oportunidad pronta a esta comisión”, manifestó.

El diputado José Montalva (IND) respaldó los dichos de Yeomans y pidió que se insistiera en la citación a la secretaria de Estado.

Por su parte, la jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, también dejó ver su malestar por la situación, enfatizando en que “las respuestas siguen pendientes”.

“La ministra Lincolao fue citada a una sesión especial para responder por recortes presupuestarios, la situación de los funcionarios y las controversias tras la salida del ex subsecretario Rafael Araos. No asistió”, comentó a través de su cuenta de X.

“Quienes sí estuvieron presentes fueron representantes de la ANEF, exponiendo la preocupación de trabajadores y trabajadoras del ministerio. Las respuestas siguen pendientes”, añadió.

Frente a esta situación, Manouchehri en su rol de presidente de la comisión, afirmó que se contactaría con la titular de Ciencias para acordar una nueva fecha para que asista a la instancia.