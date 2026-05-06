FOTOS – Los objetos únicos recuperados del Titanic que saldrían a subasta próximamente

En siete expediciones realizadas entre 1987 y 2004, la empresa RMS Titanic recuperó alrededor de 5.500 objetos del fondo marino alrededor del trasatlántico.

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Apenas dos semanas después de que un chaleco salvavidas usado por una sobreviviente del Titanic se vendió en más de US$900.000, la empresa RMS Titanic, que posee los derechos exclusivos de salvamento del naufragio, anunció que desea subastar cerca de un centenar de objetos recuperados desde el fondo del océano en 1987.

En esa misma subasta realizada en Inglaterra también se vendió un reloj de bolsillo de oro que llevaba John Jacob Astor IV por 800.000 dólares, además de un cojín de asiento de uno de los botes salvavidas del trasatlántico en 527.000 dólares.

Durante su viaje inaugural de Southampton a Nueva York, el Titanic chocó contra un iceberg el 15 de abril de 1912 y se hundió en cuestión de horas, en un hecho que causó la muerte de 1.500 de las 2.200 personas que viajaban a bordo.

Los objetos del Titanic saldrían a subasta

De acuerdo con lo informado por The New York Times, la compañía RMS Titanic no detalló cuáles de los objetos rescatados serán parte de la subasta.

Pese a lo anterior, fuentes aludidas por el medio apuntaron que algunos de ellos corresponderían a “nuestros 25 objetos más valiosos“, entre los cuales se cuenta una estatua de bronce de un querubín de la Gran Escalera del barco.

Además, incluyen una campana del puesto de vigía, un collar con colgante, una caja fuerte, un reloj de bolsillo y un botón del uniforme de la White Star Line.

En siete expediciones realizadas entre 1987 y 2004, la empresa recuperó alrededor de 5.500 objetos del fondo marino alrededor del Titanic.

Según recordó el citado medio, el pasado 6 de marzo RMS Titanic presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Norfolk un informe confidencial en el que manifestaba su intención de subastar alrededor de 100 objetos de la expedición de 1987, y solicitó que se mantuviera en secreto el informe.

Sin embargo, la subasta se hizo pública en abril, cuando una jueza emitió una orden pública en la que concluyó que los planes de la empresa no debían permanecer confidenciales.

RMS Titanic.

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