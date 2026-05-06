Las condiciones se desarrollarán entre la noche del martes 5 y la madrugada del jueves 7 de mayo.

AGENCIA UNO.

La Dirección Meteorológica de Chile actualizó su aviso por probables tormentas eléctricas, ampliando la cobertura del fenómeno a siete regiones del país debido al avance de un sistema frontal en la zona central.

Inicialmente, la advertencia incluía seis regiones, pero en las últimas horas se sumó parte de la Región de Coquimbo. De esta forma, el evento meteorológico afectará sectores de Biobío, Ñuble, Maule, O’Higgins, Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo.

Según el organismo, las condiciones se desarrollarán entre la noche del martes 5 y la madrugada del jueves 7 de mayo. Además de actividad eléctrica, como truenos y relámpagos, se prevé la posibilidad de caída de granizo y ráfagas de viento intensas en zonas específicas.

La entidad explicó que este tipo de avisos corresponde a fenómenos de severidad moderada, pero que igualmente pueden representar riesgos, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre o en sectores expuestos.

El sistema de alertas meteorológicas contempla tres niveles: aviso, alerta y alarma. El primero advierte sobre eventos potencialmente peligrosos; el segundo implica mayor intensidad y riesgo para la población; mientras que el tercero se aplica en situaciones extremas con alta probabilidad de daños materiales y peligro para la vida.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales y adoptar medidas preventivas ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

Confirman tormentas eléctricas y granizos en siete regiones: RM entre las afectadas

Región de Coquimbo



Precordillera y valles precordilleranos: Jueves 7.

Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.



Región de Valparaíso



Precordillera y valles precordilleranos: Miércoles 6 y jueves 7.

Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.



Región Metropolitana



Precordillera: Miércoles 6 y jueves 7.

Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.



Región de O’Higgins



Precordillera: Miércoles 6 y jueves 7.

Cordillera: Miércoles 6 y jueves 7.



Región del Maule



Precordillera: Miércoles 6.

Cordillera: Miércoles 6.



Región de Ñuble



Litoral: Miércoles 6.

Cordillera Costa: Miércoles 6.

Valle: Miércoles 6.

Precordillera: Miércoles 6.

Cordillera: Miércoles 6.



Región del Biobío



Litoral: Martes 5 y miércoles 6.

Cordillera Costa: Martes 5 y miércoles 6.

Valle: Miércoles 6.

Precordillera: Miércoles 6.

Cordillera: Miércoles 6.