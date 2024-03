Todo sobre la polémica entre las influencers Te Lo Recomiendo y Carmen Tuitera

23 de Marzo de 2024

La influencer en un principio desmintió el hecho del cual la acusaban, pero finalmente lo corroboró y anunció una importante decisión respecto a su carrera en medios digitales.

Andrea Aninat, mejor conocida como la usuaria Te Lo Recomiendo, está en el ojo de la polémica luego que la influencer Carmen Tuitera compartiera un impactante mensaje haciendo una grave acusación en sus redes sociales.

La autora del libro Weona Tú Podí, publicó un video donde afirmó: “Todos los pedófilos van a caer y quienes sabían también“.

Pese a que en su minuto la influencer no entregó nombres, los que sí se dieron cuenta, lograron dar con el destinatario de esa indirecta, que fue el portal Infama. Según consignó el medio en sus redes sociales, un usuario les reveló que este era un recado para Aninat.

Según detalló la denuncia en contra de Orsi, que está disponible en el Poder Judicial, el año 2014 fue denunciado porque fue sorprendido masturbándose en su vehículo, en la misma calle de un colegio de Vitacura. Aunque una estudiante intentó capturar el momento, el docente alcanzó a arrancar.

A dicha acción judicial, se sumaron otras donde acusaban al docente de delitos sexuales.

Luego de esta acusación, el medio de espectáculos se comunicó con la influencer involucrada, pero ella desmintió todos los dichos en contra de su esposo. Allí, incluso aseguró que se trataba de un alcance de nombres, y que esto sólo se hacía con el afán de difamar.

Las repercusiones que dejó la polémica de Te Lo Recomiendo

La declaración de Andrea Aninat no duró mucho en pie, esto ya que fue ella misma quien usó su Instagram para corroborar la causa judicial en contra de su esposo. Junto con esto, informó una importante decisión respecto a su exposición en redes sociales.

“Es cierto que hay una única causa judicial de hace 10 años, cerrada y sentenciada, de la que estoy completamente segura, y lo digo con total responsabilidad y certezas, que es una acusación falsa que inició mi familia de origen para separarme de mi marido”, afirmó Te lo recomiendo.

Tras confesar esta situación, la influencer chilena anunció que tomó una drástica decisión luego de que se conocieran los antecedentes de su marido.

“Con mucha tristeza y dolor les cuento que he decidido dar de baja mi cuenta en IG por respeto a mi familia, amigos, a mi comunidad y a los clientes que me eligieron por años. No voy a tolerar más ataques y amenazas de personas que no me conocen y no saben cuál es la verdad de todo esto“, manifestó en sus historias.

Finalmente Andrea Aninat sostuvo: “Me retiro con la tranquilidad de ser una buena mujer, buena madre y buena profesional. Agradezco infinito el cariño que he recibido de mi círculo cercano y de esta comunidad”.

A raíz de esto, diferentes influencers, algunas cercanas de ella, se refirieron a este asunto. Muchas de ellas salieron a explicar a sus seguidores que no estaban al tanto de esta compleja situación, además de quienes condenaron el hecho que encubrió la mujer.

Para el término de esta nota, la cuenta de TeLoRecomiendo en Instagram ya no se encuentra activa.