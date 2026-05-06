Luchador mexicano es condenado por intento de femicidio contra Stephanie Vaquer

Cuatrero, quien es la ex pareja de la luchadora chilena de WWE, fue declarado culpable por violencia intrafamiliar y “tentativa de femicidio”.

El luchador Rogelio Reyes, más conocido como Cuatrero, fue declarado culpable por violencia intrafamiliar y tentativa de femicidio contra la chilena Stephanie Vaquer.

Los hechos se remontan a marzo de 2023, cuando la luchadora nacional que ahora está en WWE denunció a su pareja de ese entonces, quien habría golpeado y habría intentado estrangular a la oriunda de San Fernando.

Ante esto, las autoridades mexicanas no se demoraron en capturar a Cuatrero y lo trasladaron al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Después de dos años, obtuvo la libertad condicional mientras se seguía investigando el caso. De hecho, en este transcurso protagonizó luchas en diferentes promociones independientes y brindó entrevistas para abordar su presente.

El mensaje de Stephanie Vaquer tras sufrir intento de femicidio de parte de su ex pareja

Recientemente, el pasado 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, Stephanie Vaquer se refirió a la compleja situación que vivió con su ex pareja y emitió un potente mensaje.

“Un abrazo enorme a todas, en especial a las que, igual que yo, denunciamos bajo miedo y amenazas. Él sigue libre, pero yo sigo viva y seguiré peleando por la verdad y por la justicia hasta el final“, sostuvo en ese entonces la ex campeona mundial de WWE.

Respecto a la sentencia definitiva de Cuatrero, esta se informará el próximo martes 12 de mayo.