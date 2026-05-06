Oposición endurece el tono contra megarreforma tras adverso informe del CFA y oficialismo minimiza alertas

“Chile a un precipicio” y “no plantean en ningún caso rechazar”, son parte de las reacciones del mundo político, donde el ministro Alvarado salió al paso para defender el proyecto.

Personeros de oposición, oficialismo y del Gobierno han abordado el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre la megarreforma que impulsa el presidente José Antonio Kast.

El documento advierte nueve riesgos fiscales directos de la ley de Reconstrucción Nacional, donde pese a considerar el efecto del crecimiento, se generaría un déficit de arcas públicas que se extendería más allá del 2031.

Bajo este contexto, las voces de oposición endurecieron las críticas contra el principal proyecto del Gobierno, teniendo en cuenta los pronunciamientos de otros organismos respecto a la ley miscelánea.

Las críticas de oposición tras informe del CFA

El diputado Daniel Manouchehri (PS) comenzó diciendo que “órganos como el CFA, el Fondo Monetario Internacional y la CMF le están diciendo al país que el proyecto, la Ley de los Super Ricos como la está planteando el gobierno, no solo es un mal proyecto, es un riesgo para Chile, es un riesgo fiscal”.

A lo que agregó: “El gobierno está impulsando un proyecto en base a terraplanismo económico. El gobierno está impulsando un proyecto en donde todas las voces están diciendo que es un riesgo para Chile. El gobierno si continúa con este proyecto y lo aprueba en base a sus negociaciones políticas, lo único que va a conseguir es llevar a Chile a un precipicio”.

La parlamentaria Gael Yeomans (FA) manifestó: “Este proyecto no debería avanzar con este informe catastrófico que ayer conocimos del CFA, que echa abajo el proyecto de ley. Francamente, yo no sé cómo no se les llena la cara de vergüenza al seguir impulsando un proyecto de ley que nos va a llevar a un déficit fiscal tremendo”.

“Lo que esperaría es un cambio, es decir, que tengan un poquito más de cautela, que no tengan la imprudencia de hacer avanzar un proyecto de ley que nos va a llevar a un hoyo financiero”.

En tanto, la senadora Karol Carola expresó: “El gobierno insiste en hipotecar el bienestar futuro y los derechos sociales: con más gasto, menos sostenibilidad y desfinanciamiento público”.

Oficialismo minimiza las alertas del CFA sobre la megarreforma

El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero (REP), defendió la megarreforma tras el informe del CFA, señalando que “ellos no plantean en ningún caso rechazar”.

Además, adelantó que la iniciativa se votará en general este jueves, para luego abrir un plazo para la presentación de indicaciones, con la finalidad de votar la próxima semana en particular.

Por su parte, el diputado Jaime Coloma (UDI) comentó: “El propio Consejo valora que en este proyecto ponga el énfasis en el crecimiento económico y la eficiencia del gasto como pilares para fortalecer la sostenibilidad fiscal. Y eso para mí es central, a la vez que se promueven esfuerzos de eficiencia del gasto”.

En tanto, Diego Schalper (RN), afirmó que “Durante la tramitación del proyecto, haremos aquellas correcciones que permitan mejorarlo en el marco acordado”.

La defensa del ministro Alvarado al proyecto de Reconstrucción Nacional

Ante los reparos del CFA, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió el proyecto y manifestó que “el informe del Consejo Fiscal Autónomo es parte del proceso legislativo y de la discusión tanto en Comisión de Hacienda como en el Congreso en general”.

En este sentido, remarcó: “Aquí lo que el gobierno ha propuesto es una iniciativa que tiene como objetivo final generar y reestructurar las bases de la economía para que vuelva a crecer a una tasa del 4% y el desempleo, que es un flagelo que nos afecta durante muchos años, vuelva a caer. Aquí se cambia una filosofía”.

Aunque reconoce que el proyecto “puede generar un cierto desequilibrio inicial en las finanzas públicas”, recalcó que “a mediano y largo plazo la economía va a recuperar su energía y va a recuperar el empleo”.