Todo lo que dejó el histórico operativo que se realizó en Temucuicui

Desde 2023 que Carabineros no ingresaba a la cmunidad a un procedimiento como este.

Cinco personas resultaron detenidas en el histórico operativo que se llevó a cabo en la comunidad de Temucuicui, en la Región de La Araucanía. Y es que desde 2023 que funcionarios policiales no ingresaban a esta zona para un procedimiento como el que llevaron a cabo.

Fue a eso de las 04:30 horas cuando Carabineros llegó hasta el Fundo Alaska para registrar cuatro casas. El resultado fue la detención de tres personas vinculadas a órdenes de detención vigentes por delitos como robo con violencia, atentados contra la autoridad, incendio, disparos injustificados y receptación.

Ellos son Aliwenko Queipul Huenchullan (18), Rosa Delia Huenchullan Queipul (45) y Luis Patricio Queipul Hueiquil (55).

Junto a ellas, otras dos personas fueron detenidas en situación de flagrancia por infracción a la Ley 20.000 de drogas.

El general Cristian Mansilla, Jefe de Zona de Control de Orden Público e Intervención Sur, en el operativo se incautó vestimenta asociada a los delitos investigados, celulares, chalecos antibalas y sustancias ilícitas.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, celebró el operativo en Temucuicui desde el Congreso. Ahí señaló que “esto es una demostración de que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional y obedece a estrategias coordinadas por el Ministerio de Seguridad”.