Remigio Remedy y la transición de género de su hijo Kai: “Siempre hubo apoyo total”

28 de Julio de 2024

Remedy, quien también se dedica a las artes marciales, detalló el proceso, luego que la alcaldesa Irací Hassler le consultara sobre su rol de padre.

El actor Remigio Remedy se refirió a la transición de género de su hijo menor Kai, fruto de su relación con la también actriz Pamela Villalba, en un nuevo episodio de La Divina Comedia.

“Tengo un caso que lo voy a tocar para que le sirva a otros padres que pueden estar viviendo algo como lo mío y me han pedido ayuda y me han hablado y preguntado sobre la transición de género. Yo tengo un hijo que transitó su género a otro, y siempre hubo apoyo total, pero la pregunta que uno siempre se hace y que me la hizo un padre fue ¿Y si se arrepiente?. Y quien no, si todos nos podemos arrepentir”, argumentó.

El artista puntualizó que “son cursos que uno toma en la vida y de repente uno puede cambiar el curso, después tú ves lo que te va a pasar o lo que quedó de lo otro, o dónde quedaste, eso da lo mismo. Todos los que son padres y están viviendo este mismo proceso siempre están basados en el miedo”.

Para Remigio Remedy, “la clave es el respeto, yo lo primero que le saqué fue el sticker. Como que te dicen tengo un amigo pero es homosexual. ¿Por qué ese sticker? Tengo un amigo nomás. Mi hijo es trans, pero yo siempre digo que es mi hijo, y es el fin del cuento”.

“Para mí no hay ninguna diferencia, no tengo que poner otro timbre, ahora salgo a hablar solamente para poder ayudar a la gente que está en esta situación. Con mi hijo no tengo rollo, no le pongo sticker ni tampoco salgo hablando, y los problemas que tengo son cualquiera que uno tiene con los hijos”, explicó el actor de Cerro Alegre.