Tras 20 años de relación: reportan que Amparo Noguera y Marcelo Alonso se separaron

8 de Agosto de 2024

Marcelo Alonso dio detalles de su relación con Amparo Noguera durante su participación en La Divina Comida, indicando que se conocieron cuando compartieron en la obra Alguien va a venir.

Amparo Noguera y Marcelo Alonso, una de las parejas más reconocidas del mundo artístico chileno, habrían puesto fin a su relación, tras 20 años juntos.

La información fue dada a conocer por el periodista Cecilia Gutiérrez a través de sus redes sociales, quien puntualizó: “Les tengo una bombita. Hay una pareja emblemática que se separó”.

“La pareja que se separó llevaba muchos años. Amparo Noguera y Marcelo Alonso”, agregó la panelista de ¡Hay que decirlo! de Canal 13.

En el programa de CHV, el actor relató que “competimos todo el día. A ella le sale un proyecto bueno y yo me pico; a mí me sale un proyecto bueno y ella se pica. Pero me ha tocado dirigirla a ella y a su papá”.

Sobre su entonces pareja, Alonso sostuvo que “me sedujo profundamente su inteligencia, tiene una inteligencia muy especial, muy particular. La forma de pensar súper desarraigada, como del conocimiento”.