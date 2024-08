VIDEO – A dos días de entrar: la prueba que dejó a Pamela Díaz nominada en ¿Ganar o Servir?

14 de Agosto de 2024

La Fiera no pudo superar a sus compañeras y tuvo el peor desempeño en la prueba individual femenina.

A solo dos días de su ingreso, Pamela Díaz se convirtió en la primera nominada de la semana tras perder en la octava prueba individual femenina de ¿Ganar o Servir?

Según pudimos ver en el episodio de este martes del reality show de Canal 13, la competencia fue en torno al azar, y consistió en hacer calzar cuatro piezas en un tablero.

La primera en finalizarla fue Oriana, quien se quedó con la inmunidad semanal, seguida por Daniela, Fran y Faloon. “Se siente muy rico, mola mucho ganar, no lo esperaba para nada”, aseguró la española.

La última, por el azar, fue Pamela Díaz, convirtiéndose así en la primera nominada de la semana de ¿Ganar o Servir? Con esto, además, liberó a Blue Mary, quien era normalmente la de peor desempeño. La ex locutora celebró no haber perdido y reconoció estar contenta.

Aún así, en tanto, la animadora confesó no estar preocupada. “No me da mucho miedo la nominación. Ser nominada me da más fuerza para seguir“, aseguró La Fiera.

Por su parte Daniela, como fue la mejor Sirvienta, pudo escoger con quién intercambiar roles. Su decisión fue Gala, por lo que, de este modo, la brasileña tendrá a Luis de Sirviente.