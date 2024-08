FOTO – “Llevo decenas de funas…”: la declaración de Karol Lucero tras polémica por Felipe Camiroaga

16 de Agosto de 2024

El comunicador se disculpó por sus comentarios sobre el fallecido presentador de TV y expresó su agotamiento por las constantes críticas que recibe.

Compartir

Karol Lucero volvió a ser blanco de críticas luego de desafortunadas declaraciones en contra del fallecido animador de TVN, Felipe Camiroaga.

Dentro de sus dichos, aseguró que si el ex conductor de televisión estuviera vivo “estaría funadísimo”, además de tratarlo de “súper egocéntrico”.

Estas y otras frases del ex panelista del matinal Mucho Gusto rápidamente se viralizaron en redes sociales, lo que provocó que muchos usuarios lo criticaran en redes sociales y le recordaran sus errores en el pasado.

Por esta razón, el comunicador utilizó su cuenta de Instagram para hablar de la situación, exponiendo que es consciente de su equivocación pidiendo disculpas.

La declaración de Karol Lucero tras sus polémicos dichos contra Felipe Camiroaga

“Lamento haber herido sensibilidades respecto a la figura de Felipe Camiroaga, persona a la que admiré profundamente por tu carisma y talento. (…) Fue absolutamente innecesario hablar de alguien que ya no está, estuve muy mal ahí, lo siento”, comenzó diciendo Karol Lucero.

Tras esto, el comunicador recordó que “una vez, en el 2011, conversé con Felipe de esto, fue después de su incidente y pifias del teatro Caupolicán, me dijo que siempre hay que respetar al público, aunque creamos que no tienen razón, solo el tiempo se encargará de poner todo en su lugar. Sabias palabras”.

Fue allí que el influencer de 37 años escribió que “es muy difícil acostumbrarse a que nunca estará todo bien, y cuando crees que vas bien, metes la pata nuevamente. Es normal y a todos nos pasa, pero cuando eres una persona conocida debes sumarle que tendrás a cientos para recordártelo con ofensas y críticas, como si no lo tuviéramos permitido y dándole una gravedad absurda y desproporcionada”.

Luego de estas palabras, Karol Lucero se tomó un momento para desahogarse sobre las múltiples críticas que ha recibido en los últimos años.

“Ya llevo docenas de funas simplemente por ser quien soy o decir lo pienso. (…) Me he parado de cada una de ellas por la convicción de que nunca le he hecho daño a alguien, pero estoy casado de vivir constantemente con este sentimiento de culpa y tratando de no equivocarme sin entender el por qué tengo prohibido equivocarme…”, sostuvo.

Finalmente, el ex locutor de radio manifestó estar cansado del ojo público. “Díganme, ¿cómo renuncio?, ¿Cómo se hace eso? Llevo cinco años fuera de los medios convencionales, trabajando solo para quienes me siguen en las redes, pero no sé cómo terminar con todo esto que me aqueja desde el 2019″, cerró.