“Son un desastre”: Universidad de Chile anunció investigación y así reaccionó la diputada Javiera Rodríguez

La parlamentaria cuestionó que la casa de estudios no condenara “sin matices” la violencia que vivió.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile emitió una declaración pública donde abordó los hechos ocurridos el pasado viernes, donde la diputada Javiera Rodríguez (REP) acusó ser víctima de una “funa” por parte de estudiantes, mientras participaba en una actividad.

En el documento, la casa de estudios anunció que iniciará una investigación con tal de esclarecer el hecho. Más aún luego de que tanto la parlamentaria como los mismos alumnos acusaron ser víctima de agresiones.

“La Facultad de Derecho rechaza categóricamente la violencia y las vías de hecho como instrumento de acción política”, consignaron. Junto con eso, detallaron que “en todo momento se resguardó la seguridad e integridad de la diputada, quien fue acompañada por funcionarios de la Facultad en su llegada, durante su intervención y en su salida”.

Por lo mismo, tras la denuncia de la diputada Javiera Rodríguez y de los mismos estudiantes, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile dejó en claro que son “situaciones inaceptables que serán investigadas“.

La declaración de la casa de estudios fue cuestionada por la parlamentaria, quien a través de su cuenta en X respondió al documento, calificándolo como “un desastre”.

“Gritaron, pifiaron, insultaron al inicio, durante la actividad y al salir. Solo había un guardia para 60 personas. Además, sería bueno hacer una condena SIN MATICES de la violencia, sin insinuar bajamente que alguien la provocó. Son un desastre“, sentenció.