Pulso Ciudadano: Kast enfrentará su primera Cuenta Pública con 31% de aprobación y con una evaluación negativa a su gestión

A horas de su primer discurso ante el país, el mandatario no ha sido bien evaluado en diversas temáticas como delincuencia y control del narcotráfico.

El presidente José Antonio Kast protagonizará su primera Cuenta Pública este lunes 1 de junio ante el Congreso pleno y todo el país, y cuando quedan menos de 24 horas, la encuesta Pulso Ciudadano dio a conocer una nueva edición.

En ella, el estudio consignó que el mandatario logró mantener su aprobación en un 31%, mientras que la desaprobación logró retroceder un punto, llegando a un 53%.

Sin embargo, en la antesala de la instancia que se desarrollará en Valparaíso, Kast enfrenta un complejo panorama al ser evaluado de manera negativa en la gestión de diversos temas y con un 51% que tiene “poca” o “nada” de confianza en él.

En cuanto al manejo de la delincuencia, un 54% cree que lo ha hecho “muy mal”, tomando en cuenta que un 47% califica este tema como el más importante para el país.

En tanto, un 49% también evaluó de mala manera cómo ha controlado la inmigración ilegal; un 51% desaprobó su gestión en economía y un 57% aseguró que no lo ha hecho bien en cuanto al control del narcotráfico.

Todas estas cifras han aumentado en comparación a las que Pulso Ciudadano obtuvo el pasado mes de marzo, al poco tiempo de Kast asumir en La Moneda.