VIDEO – Tras llevar todo el reality sobre sus hombros: Michelle Carvalho se coronó como la ganadora de Gran Hermano

25 de Octubre de 2024

La brasileña venció a Waldo por solo décimas, obteniendo poco más del 50% de los votos.

Después de cuatro meses, la noche de este jueves se llevó a cabo la final de Gran Hermano, donde Michelle Carvalho se coronó como la flamante ganadora. Por solo décimas, la brasileña logró superar a Waldo en la votación popular, dejando al oriundo de Illapel en el segundo puesto.

La brasileña fue la protagonista de la segunda temporada del reality show protagonizando diversas peleas, divertidas situaciones y el quiebre de su amistad con Chama. A eso se suma, también, su historia con Pedro Astorga -quien se quedó con el tercer lugar- y que, incluso, contó con matrimonio.

Tal y como mencionamos, Michelle fue la ganadora de Gran Hermano por un estrecho margen. Se sabía que las votaciones estaban muy divididas, pero al final, obtuvo poco más del 50% de las preferencias, mientras que Waldo llegó al 49%. Aún así, se llevó dos millones de pesos.

“Estoy muy emocionada, no me lo esperaba. Todo esto se los debo a ustedes (sus seguidores) que me han votado, que creyeron en mí. Todo lo que hicieron por mí estos cuatro meses. No sé, los amo, los adoro, espero tener vida suficiente para agradecer todo eso y esto también es para ustedes“, fueron las palabras de la ex modelo.