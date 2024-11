“Las personas que menos te imaginas”: Catalina Pulido destaca gesto de Anita Alvarado tras muerte de su hijo

Actualizado el 10 de Noviembre de 2024

El pasado 20 de octubre, Catalina Pulido confirmó en redes sociales el fallecimiento de su hijo de 28 años.

Catalina Pulido volvió a las redes sociales para expresar su tristeza por cumplirse 10 días desde el fallecimiento de su hijo Sasha von Knorring.

Junto con ello, aprovechó la ocasión para destacar un inédito gesto que tuvo Anita Alvarado, quien le envió un ramo de rosas rojas y liliums blancos.

“Las personas que menos te imaginas, logran sorprenderte con gestos tan delicados”,indicó Catalina Pulido en sus historias de Instagram.

“Gracias Anita Alvarado por tu sensibilidad y tus emocionantes palabras. Eternamente en mi corazón”, agregó la actriz.

El pasado 20 de octubre, Catalina Pulido confirmó en redes sociales el fallecimiento de su hijo de 28 años, indicando en la oportunidad que “la materia se transforma y estaremos más juntos que nunca (…) Carita de Ángel, gracias por cada minuto que nos regalaste. Sé libre, vuela alto. Hasta pronto amor mío. Nos encontraremos y nos abrazaremos cagados de la risa. Me faltará mi compañero de recitales. Pero cada vez que escuche nuestros temas, estarás presente conmigo… No me cansaré de decírtelo nunca… TE AMO TE AMO TE AMO”.