“Estamos todos en constante evaluación”: la declaración de Martín Arrau por salida de sus subsecretarios

El secretario de Estado tomó la decisión a horas de presentarse en el Congreso para dar a conocer el Plan de Seguridad del Gobierno.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, emitió su primera declaración luego de que pidiera la salida de sus subsecretarios: Andrés Jouannet en Seguridad y Ana Victoria Quintana en Prevención del Delito.

La decisión se las comunicó a ambos a primera hora de este martes 2 de junio, concretando así los primeros cambios desde que asumió la cartera en reemplazo de Trinidad Steinert.

Según publicó La Tercera, el presidente José Antonio Kast le dio “carta blanca” al secretario de Estado para “tomar definiciones” y “sacar adelante su agenda”. Esto, tomando en cuenta que es facultad del mandatario la nominación de dichas autoridades.

Consultado por el medio antes citado respecto a la salida de sus subsecretarios, el ministro Martín Arrau explicó que “es normal que cuando hay cambios en los ministerios, cambien los focos, y las diferentes formas de gestión (…) y como siempre he dicho estamos todos, incluyendo quien les habla, en constante evaluación“.

Los cambios en el Ministerio ocurrieron a solo horas de que el titular de dicha cartera se presente ante el Congreso para dar a conocer el detalle del Plan de Seguridad ante el Senado en esta jornada, mientras que mañana lo hará ante la Cámara de Diputados.