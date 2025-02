VIDEO – Hurry Up Tomorrow: de qué se trata y cuándo se estrena la película de The Weeknd

5 de Febrero de 2025

La cinta es un thriller psicológico que contará con la actuación de The Weeknd, Jenna Ortega y Barry Keoghan.

Compartir

El cantante canadiense Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, presentó el primer avance de su próxima película Hurry Up Tomorrow, un filme que comparte título con su último álbum musical.

El intérprete debutará en la pantalla grande con una cinta que lleva más de un año en producción y que cuenta con un destacado reparto con figuras como Jenna Ortega y Barry Keoghan.

¿De qué trata y cuándo se estrena la película de The Weeknd?

Hurry Up Tomorrow es el título de la película protagonizada por The Weeknd, que se estrenará el próximo 16 de mayo en las salas de cine, bajo la distribución de Lionsgate.

Dirigida por Trey Edward Shults, esta película de suspenso psicológico presenta a un músico que atraviesa una intensa crisis emocional debido al insomnio. Su vida da un giro cuando conoce a una mujer misteriosa, quien lo acompaña en una travesía que desentraña los aspectos más profundos de su existencia.

El filme se caracteriza por una estética inquietante, llena de simbolismos visuales, que promete ofrecer una experiencia única.

La película comienza con una secuencia impactante, donde una ciudad aparece al revés y luego se ve al cantante flotando en el agua, casi completamente sumergido. A través de una voz en off, interpretada por Jenna Ortega en el papel de Anima, se escucha una enigmática frase: “La muerte no es nada. No cuenta. Todo vuelve exactamente a como era antes.”

Un momento clave de la trama es cuando el personaje de The Weeknd repite de manera insistente: “Llámame por el nombre familiar de antes”, lo que sugiere una profunda lucha interna.

Según adelantó el director, la cinta “es sobre un artista que está al borde de una crisis emocional. Conoce a esta mujer y juntos emprenden una travesía. Es una mezcla entre thriller psicológico y drama. Sinceramente, nunca he visto una película como esta”.

Aunque el papel de Barry Keoghan aún no ha revelado muchos detalles sobre su importancia en la trama, se espera que un próximo avance de mayor información de la historia.

Hurry Up Tomorrow se vincula de manera directa con la trilogía musical de The Weeknd, que comenzó con After Hours (2020) y continuó con Dawn FM (2022), transformándose en un megaproyecto artístico que ahora se extenderá al cine.