Quiénes son las panelistas “anti Tonka” a las que apuntó Fran García-Huidobro

Actualizado el 8 de Febrero de 2025

Fran García-Huidobro dijo que le llama la atención que sean solo mujeres las panelistas anti Tonka Tomicic.

La panelista de Only Fama Fran García-Huidobro aseguró que existe un grupo de panelistas de programas de farándula que le tienen encono y odio a Tonka Tomicic, la ex animadora de Canal 13.

Fran se refirió al tema luego de que en el programa de Mega se comenzara a hablar sobre la actual situación de la ex esposa de Parived.

De acuerdo con lo manifestado por García-Huidobro, le han llamado mucho la atención las críticas a Tonka y aseveró que existe “una corriente femenina de encono” hacia la animadora.

“Tuve que hacer muchas cosas en mi casa, así que me tocó ver básicamente todos los programas de farándula“, partió relatando la panelista.

Quiénes integran el grupo de panelistas “anti Tonka” que mencionó Fran García-Huidobro

En ese contexto, Fran García-Huidobro reiteró que “hay una corriente femenina de encono y de odio hacia Tonka Tomicic“.

“Por ejemplo vi a Catalina Pulido, a Carla Ballero, a Daniella Campos, pero con una sensación de ojalá le pase algo“, relató a continuación.

“Durante la última semana he visto a ciertas mujeres: Ah no, paraísos fiscales, no, no es tan mosquita muerta“, continuó prosiguió la panelista de Only Fama.

“Y me llama la atención que sean solo mujeres, que por lo demás no son, no somos, competencia de Tonka“, añadió Fran.

Finalmente, planteó que “me llamó la atención el nivel de animadversión en contra de ella (…) me llamó la atención esta corriente de las Anti Tonka“, concluyó.