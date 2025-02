VIDEO – Acusó encerrona de Primer Plano: los tensos momentos de Pablo Herrera con JC Rodríguez

10 de Febrero de 2025

El cantante no dio marcha atrás por sus declaraciones sobre Maite Orsini y protagonizó un tenso cruce con Julio César Rodríguez.

La visita de Pablo Herrera a Primer Plano no pasó desapercibida, ya que, además de abordar sus declaraciones contra Maite Orsini, el cantante también protagonizó un tenso encuentro con el animador Julio César Rodríguez.

El artista nacional volvió a estar en el centro de la controversia después de que se difundiera un video de uno de sus shows, en el que hizo comentarios ofensivos sobre la vida sexual y el trabajo de la diputada.

Antes de abordar directamente el tema, el programa de espectáculo mostró una nota introductoria donde repasaban varias de las polémicas en las que Herrera se ha visto envuelto, algo que claramente no fue de su agrado.

Pablo Herrera en Primer Plano

De entrada, Pablo Herrera expresó su molestia con el tiempo de espera, acusando al programa de haberlo tenido esperando demasiado tiempo. “Disculpa, ¿Cuánto tiempo voy a tener? Porque se llevaron mucho tiempo con la Naya Fácil”, expresó el cantante.

“Vamos a hacer un alto porque Pablo viene crítico, crítico al programa, crítico con los tiempos… quizás hasta tiene razón”, manifestó Julio César Rodríguez.

“No sé por donde voy a partir porque con la encerrona que me hicieron, con la presentación, que me dejan como las we…”, sostuvo crítico Herrera, con la nota que emitió el espacio previo a su intervención.

“Claramente está editado de una manera para hacerme quedar como la raja. Claramente el video era una broma política”, agregó.

Una vez concluida la pausa comercial, el animador abordó el tema de Maite Orsini y le preguntó directamente sobre sus comentarios hacia la diputada. Herrera, sin perder su postura, respondió: “Es una broma, ¿dónde está el sentido del humor?”.

“Te gusta bromear a ti nomás, porque cuando dije una broma en el matinal me escribiste para decirme que era feo”, le lanzó JC.

“Es que no me tiraste una broma, te portaste como las we… conmigo esa vez”, sentenció el intérprete dando paso a un tenso cruce.

“Sabía que algo así podía pasar. No tengo porqué dar explicaciones algo que hago en un concierto privado (…) Maite Orsini da material para todo el mundo”, insistió Pablo Herrera.

El cantante no dio marcha atrás con sus dichos sobre la diputada Maite Orsini, y afirmó: “No me arrepiento de nada, lo reafirmó (…) No fue con ánimo destruirla, ella estaba viajando por Panamá mientras estaba con licencia, entonces no we… te la bancai, esto es sin dolor”.

Finalmente, Herrera sostuvo Orsini debía aguantar sus comentarios por ser una figura pública que expone su vida a los medios: “Ella hace política mezclada con farándula, sorry”.