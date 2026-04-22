Apoyó a Trump y hoy lo enfrenta: Caitlyn Jenner denuncia que las políticas norteamericanas le impiden corregir su pasaporte

La ex atleta afirmó que intentó actualizar su documento tras cambios en la política federal pero su pasaporte fue emitido nuevamente con su sexo asignado al nacer.

Caitlyn Jenner declaró que enfrenta problemas con su documentación oficial en Estados Unidos tras modificaciones en las políticas federales sobre identidad de género.

La ex atleta olímpica aseguró que incluso intentó comunicarse directamente con el presidente Donald Trump para abordar su situación.

Durante una entrevista en el podcast Tomi Lahren is Fearless, Jenner explicó que una orden ejecutiva ha afectado la forma en que las agencias federales procesan la actualización de documentos de identidad para personas trans.

“Hoy en día, la documentación es extremadamente importante. A cada rato tienes que mostrar identificación, identificación, identificación”, dijo Jenner, de 76 años.

“En mi posición, que he hecho una transición, trabajé muy, muy duro. Trabajé con un despacho de abogados para asegurarme de que todo cambiara de ‘M’ a ‘F’, hasta mi acta de nacimiento”, agregó.

La también figura televisiva afirmó que anteriormente todos sus documentos habían sido modificados correctamente. “Todos mis documentos estaban correctos, mi pasaporte y mi global entry”, añadió.

Sin embargo, aseguró que al renovar su pasaporte recientemente encontró un cambio inesperado. “Me lo regresaron, ‘M’, no lo cambiaron”, señaló.

Jenner explicó que intentó corregir la situación enviando documentación al Departamento de Estado. “Hice todo”, afirmó, “y me lo devolvieron con ‘M’, no lo cambiaron”.

La ex atleta también expresó preocupación por las implicaciones del problema. “¿Qué hago? Esto es un tema de seguridad”, expresó.

Según lo expuesto en la conversación, una de las órdenes ejecutivas asociadas a la administración de Trump ha redefinido la forma en que el gobierno federal reconoce el sexo en documentos oficiales, limitándolo a categorías basadas en criterios biológicos.

La ex integrante del reality Keeping Up with the Kardashians afirmó además que intentó plantear el tema directamente al mandatario. “Estuve en Mar-a-Lago hace dos meses y le escribí una carta explicándole todo esto, cómo me afecta a mí y a muchas otras personas”, relató y añadió que no ha recibido respuesta: “Lamentablemente, él no estaba ese fin de semana. Un agente del Servicio Secreto dijo que podía hacérsela llegar, ponerla en su escritorio y todo eso”.

“No he tenido respuesta. Está bastante ocupado en este momento. Mi marcador de género no es un gran tema para él, ¿ok? Lo entiendo y no lo culpo en absoluto. Me cae bien y me gusta lo que está haciendo”, concluyó Jenner.