Denuncian “Cuota Pizarro”: ex funcionarios del municipio acusan descuentos de sueldos para campañas en La Pintana

Existirían correos electrónicos, mensajes y comprobantes de transferencias que darían cuenta de solicitudes de dinero desde al menos 2020.

AGENCIA UNO.

Funcionarios y ex funcionarios de La Pintana denunciaron descuentos de sus sueldos para financiar campañas políticas y viajes vinculados a la gestión municipal.



El caso, conocido como la “Cuota Pizarro”, está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Sur a partir de distintas declaraciones y antecedentes reunidos.

Los antecedentes fueron revelados inicialmente por el medio Reportea y posteriormente abordados en el programa Mucho Gusto, donde se indicó que al menos cinco testimonios de ex funcionarios habrían declarado ante la justicia.

Según estas versiones, los aportes eran entregados en efectivo o transferidos a la cuenta del entonces jefe de gabinete, en un sistema que internamente habría sido denominado como la “Cuota Pizarro”.

Entre los testimonios expuestos se encuentra el de Daniela Alvarado, ex coordinadora de comunicaciones del Departamento de Educación entre 2018 y 2022, quien afirmó que en más de una ocasión se les solicitó dinero para campañas políticas de la alcaldesa.

“Al menos tres veces nos pidieron dinero para financiar la candidatura, y el monto dependía del sueldo de cada funcionario”, señaló.

Otro de los denunciantes es Claudio Espinoza, ex director ejecutivo de la Corporación Cultural de La Pintana, quien presentó una querella contra el ex jefe de gabinete. Según su testimonio, se le habría solicitado un aporte de $200 mil para costear un viaje de la alcaldesa a Alemania.

“Se me pidió el dinero para un viaje de la alcaldesa, después me enteré de que ese viaje ya estaba financiado por la OCDE”, declaró.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, también existirían correos electrónicos, mensajes y comprobantes de transferencias que darían cuenta de solicitudes de dinero desde al menos 2020, lo que está siendo analizado por el Ministerio Público.

Desde la Municipalidad de La Pintana, en tanto, descartaron irregularidades y afirmaron que los aportes electorales se realizaron por los canales legales correspondientes. “No existen antecedentes que respalden estas acusaciones”, señalaron desde el municipio.

Por su parte, la alcaldesa Claudia Pizarro tomó distancia de las denuncias y sostuvo que se trata de un conflicto entre terceros. “Es un problema entre ellos, yo no me voy a hacer cargo porque a mí no me alude”, indicó en un concejo municipal.