Exministro Briones critica AC contra Grau: “Plantear fraude, dolo, es saltarse varios pueblos”

El extitular de Hacienda llamó a los parlamentarios a pensar cómo ven desde las clasificadoras de riesgo estas acciones que, a su juicio, “afectan la credibilidad fiscal” del país.

Tras la presentación del Informe de Finanzas Públicas, continúa la polémica en relación a las “inconsistencias” en la proyección de la deuda que acusó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto al último informe del gobierno de Gabriel Boric.

La controversia ha escalado al punto de que parlamentarios del Partido Republicano y del PNL anunciaron una acusación constitucional (AC) contra el exministro de la cartera, Nicolás Grau.

Bajo este contexto, el extitular de Hacienda, Ignacio Briones, hizo un llamado al Congreso a “cuidar la institucionalidad”.

Ignacio Briones abordó “error” en cálculo de la deuda pública y el anuncio de AC contra Grau

El exministro de Piñera afirmó en Tele13 Radio que está “tremendamente preocupado de que politicemos la discusión fiscal, porque tienen que darse cuenta los parlamentarios que (…) pasar de la inconsistencia que dice el informe y el ministro (Jorge) Quiroz, a plantear fraude, dolo, una acusación constitucional, es saltarse varios pueblos y no le hace bien a nuestra institucionalidad”.

Considerando lo anterior, llamó a que en esta discusión nos quedemos “con las palabras oficiales que están en el Informe de Finanzas Públicas, que son institucionales, que no ponen un escándalo que aquí hubiera fraude, falseamiento de la información, como lo ha querido recoger la política”.

En este marco, pidió a los parlamentarios “mirar con un sentido republicano, cómo ven desde fuera de Chile, un clasificador de riesgos, un inversionista, esta actitud”, debido a que plantear un presunto falseamiento de información sobre la deuda pública “afecta credibilidad fiscal” del país.

A lo que agregó: “Atendamos el punto del Gobierno, expliquemos la inconsistencia y pidamos a un tercero imparcial que lo haga. De hecho, el Gobierno se lo ha pedido al Consejo Fiscal Autónomo. Yo esperaría aquello”.

Respecto a los argumentos que presentó Quiroz para acusar inconsistencia en los datos, Briones expuso que es “persuasivo y correcto parcialmente. Voy a tener más déficit que el que estimé, esos déficit tienen que financiarse y en alguna parte tienen que reflejarse en la deuda”.

No obstante, sostuvo que “quienes hemos estado en este asunto sabemos que la deuda tiene varios vericuetos”.