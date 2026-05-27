“Mantenía oculto otro revólver”: el detalle clave que le permitió a Iván Aróstica frustrar el turbazo en su casa

Así lo reveló el expresidente del Tribunal Constitucional al entregar su declaración a la PDI sobre lo ocurrido el pasado 21 de mayo.

CAPTURA.

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, reveló que la noche que un grupo de delincuentes realizó el turbazo en su casa de San Miguel, portaba un revólver en su cinturón, pero que también tenía otro oculto en un sillón de su living, lo que resultó fundamental para frustrar el hecho, que terminó con él y su hijo heridos y un antisocial muerto.

Así lo manifestó el abogado en la declaración que entregó a la Policía de Investigaciones (PDI) junto a su hijo Luis Felipe, horas después de ocurrido el violento asalto a su domicilio.

En su relato, las víctimas corroboraron el uso de una metralleta recortada, otras armas de fuego y cuchillos por parte de los delincuentes, así como los disparos perpetrados tanto al interior como en el exterior de la vivienda.

El relato de Iván Aróstica y su hijo sobre lo ocurrido esa noche

De acuerdo con lo revelado por Mega, que accedió a las declaraciones, todo comenzó alrededor de las 21:00 horas del pasado jueves 21 de mayo. En esos momentos, el exministro del TC estaba leyendo un libro en el living de su casa, mientras que su hijo Felipe se alistaba para acostarse en la vivienda contigua.

Fue en ese instante que Iván Aróstica sintió un fuerte ruido y, a continuación, “ingresan tres o cuatro sujetos con sus rostros cubiertos. Uno de ellos portaba un arma de fuego tipo metralleta recortada, con la cual me apuntó y me dijo que entregara todo lo de valor, si no me iban a matar“.

Dijo además que el antisocial que la portaba usó esa misma arma para golpearlo en la cabeza “en dos o tres ocasiones”.

Relató que si bien en ese momento “me encontraba portando un revólver marca Arminius, color negro, calibre .38, en mi cintura”, los sujetos se la sustrajeron.

No obstante, el dueño de casa reveló que además del que llevaba encima, “yo mantenía oculto otro revólver entre medio del sillón”.

Fue así como aprovechó un descuido y “logré extraerlo y procedí a realizar un disparo al lugar donde se encontraban estos delincuentes, lo que provocó que huyeran hacia el antejardín”.

“Otro descendió del segundo piso portando otro revólver de mi propiedad, produciéndose un forcejeo entre ambos, logrando arrebatarle el arma“.

Luis Felipe Aróstica se sumó a la defensa de su padre

Por su parte, el hijo del expresidente del TC, Luis Felipe, contó que en ese momento apareció su madre en su casa y le dijo que “hay un hombre con una metralleta amenazando y peleando con tu papá“, tras lo cual él ingresó a la casa principal por el sector del lavadero.

“Vi que había dos hombres en el living amenazando a mi papá”, y uno de ellos portaba un arma larga: “Era como un subfusil”, le reveló a la PDI.

Relató que vio a su padre “de rodillas en el piso” y cuando intentó acercarse, un hombre armado con cuchillo le cortó el paso y “me dijo algo como: ‘¿Qué pasa, conchetumadre? Tírate al suelo“, tras lo que se inició un forcejeo: “Mi papá y yo contra el del subfusil“, precisó.

Recordó que, en el intertanto, el segundo antisocial le gritaba a su compañero de delito: “Mátalo, pitéatelo, dispárale“.

La defensa de su hogar de Iván Aróstica y su hijo obligó a los antisociales a salir de la vivienda y, luego de que salieron por la puerta principal, “el del subfusil disparó hacia el interior de la casa (…) No recuerdo si fueron uno, dos o tres disparos“.

Ya en el antejardín, uno de los individuos disparó contra el dueño de casa y “mi papá, en defensa, le disparó a este sujeto, quien cayó al suelo en el mismo antejardín“, precisó Luis Felipe, quien dijo que logró detener a otro tipo cuando intentó saltar la reja de la propiedad.

El disparo que hirió al hijo del abogado

El hijo de Iván Aróstica contó que en la calle vio un auto con su motor encendido y una persona al volante, y que de inmediato “se escucharon nuevamente disparos (pero) no sé de dónde provenían“.

Entonces “sentí un fuerte golpe en la espalda baja, como si me hubieran golpeado con una tabla. Palpé la zona y noté el agujero“.

Un relato que confirmó Iván Aróstica, quien dijo que “uno de los sujetos realizó disparos en contra de mi hijo”, mientras que él recibió “un impacto balístico en mi antebrazo derecho”, pese a lo cual procedió “a realizar tres o cuatro disparos en contra de los delincuentes”.

Sostuvo que algunos de los sujetos “huyeron en un vehículo de color azul, desde el cual nos realizaron disparos” y que, “al parecer, algunos delincuentes lograron huir por el patio posterior de las casas colindantes“.

Con posterioridad se comprobó que Luis Felipe en realidad había recibido dos impactos balísticos, uno en el muslo derecho y el otro en el abdomen.