Farkas y la lucatón: las opciones de Naya Fácil para costear los gastos de la Gala del Pueblo

8 de Febrero de 2025

"Quiero agotar hasta los últimos recursos, y este es mi último recurso", planteó Naya Fácil sobre la Gala del Pueblo.

Nada de sencillo le ha resultado a Naya Fácil su idea de organizar la Gala del Pueblo en el marco del próximo Festival de Viña 2025, debido a los altos costos involucrados en la iniciativa, de acuerdo a lo confirmado por la influencer.

Es que como ella misma reveló, el monto para concretar su idea se ha ido elevendo con el paso de los días, hasta que en la actualidad ella lo estima en 125 millones de pesos.

“Yo no tenía presupuestado que la gala iba a salir esto. La verdad lo último que se me pasó por la mente era que fuera a salir más de 100 millones de pesos“, reconoció Naya.

“De verdad que si yo hubiese sabido ese monto, jamás hubiese dado un comunicado que iba a hacer una gala ni nada por el estilo“, añadió a continuación, y admitió que “no tengo esas lucas”.

Al ahondar en el tema, la influencer aseveró que si no hace la gala “me van a criticar. Por primera vez quería hacer las cosas bien y me pasa esto. Por primera vez no quiero fallar en algo, pero sinceramente no tengo el presupuesto“, manifestó.

Farkas y la lucatón: las alternativas de Naya Fácil para financiar la Gala del Pueblo

De acuerdo con lo revelado por la propia organizadora del evento, al percetarse de los costos de la gala comenzó a buscar ayuda. Por ello, lo primero que hizo fue contactarse con Tati, la hija de Leonardo Farkas, para pedirle un contacto de su padre a fin de pedirle apoyo.

La segunda idea fue darle inicio a una lucatón, con el propósito de recaudar dinero que le puedan proporcionar sus seguidores en redes sociales.

“Quiero agotar hasta los últimos recursos, y este es mi último recurso“, planteó Naya, quien alegó que “ni siquiera puedo buscar auspiciadores”.

“¿Qué le ofrezco yo al auspiciador? Si la gala no es transmitida, ¿ustedes creen que algún auspiciador se va a interesar? Me habló una marca grande y me ofrecía un millón y 500 por estar en la gala, y yo tengo que pagar 125 millones“, recordó a continuación.

“Si yo no hago la gala me van a hacer cagar, si la hago y pido la lucatón, me van a hacer cagar… Estoy complicada, no les voy a mentir, es algo que me tiene mal”, reconoció.

Finalmente, admitió que en la actual situación “estoy entre la espada y la pared. No sé qué hacer. Estoy indecisa, he estado pensando, analizando”, cerró.