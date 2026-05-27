Por “abuso de posición dominante”: la batalla que tiene enfrentados a los canales de TV con Google

El TDLC acogió a trámite las demandas de los canales contra el gigante de internet.

ANATEL.

El pasado 6 de mayo, la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) confirmó que los canales de televisión -Canal 13, Chilevisión, Mega, TVN y TV+- presentaron por separado una demanda en contra de Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

En dichas acciones acusan que el gigante de internet comete un “abuso de posición dominante en los mercados derivados de los motores de búsqueda y los que forman la industria de publicidad digital“.

El presidente de Anatel, Pablo Vidal, señaló en esa oportunidad que “Google controla el acceso a las audiencias y a la publicidad digital, capturando el valor económico del periodismo que otros producen y financian, sin asumir las responsabilidades que ese rol implica”.

20 días después, el TDLC acogió a trámite las demandas de los canales de TV en contra de Google, por lo que dentro de los próximos días será notificada.

Las cinco estaciones más importantes de la pantalla chica buscan que el tribunal confirme o descarte la “existencia de prácticas anticompetitivas que afectan el ecosistema digital y que impactan en la sostenibilidad de los medios de comunicación, debilitando el derecho ciudadano a información de calidad”.

Vidal aseveró que “esta demanda es muy importante porque permite avanzar en un debate fundamental sobre las prácticas desarrolladas por estas plataformas digitales globales, que han puesto en riesgo el futuro del periodismo y el pluralismo informativo en Chile y en todo el mundo”.

¿Qué dijo Google?

Desde Google señalaron que “respecto a las declaraciones públicas de Anatel, podemos señalar que durante más de una década, hemos trabajado conjuntamente con medios chilenos para apoyar su crecimiento, ayudándoles a fidelizar audiencias y proporcionándoles herramientas para desarrollar su contenido periodístico y expandir sus negocios”.

“A medida que el panorama web y de la industria de medios evoluciona, seguimos generando miles de millones de clics diarios en sitios web y estamos implementando nuevas formas de destacar los enlaces a fuentes que el público valora“, agregaron.