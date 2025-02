VIDEOS – Insultos, golpes y dramas familiares: las polémicas de Denisse Campos

12 de Febrero de 2025

Campos vuelve a ser noticia protagonizando un violento altercado en un bar que pone nuevamente en evidencia su vida llena de controversias.

Denisse Campos no se aleja de las polémicas, y esta vez, fue protagonista de un violento incidente en el que fue captada agrediendo e insultando a los trabajadores de un bar en Viña del Mar.

Según los registros que circulan en redes sociales, la hermana de Daniella Campos tuvo una intensa discusión cuando alguien del personal le pidió que mantuviera una actitud respetuosa al interior del local.

En las grabaciones, se observa a la es candidata a concejala acompañada por dos personas, una de ellas menor de edad, en una mesa del bar. En un momento, Denisse le grita a uno de los garzones: “Te voy a pagar la cuenta y el sueldo, pero cállate”.

“Estamos pagando, ándate, enfermo. Tú eres ordinario. Ándate de mi cara”, agregó la mujer instantes más tarde.

La violencia aumentó cuando la ex figura de la televisión increpó a una persona que la estaba grabando, llegando al punto de escupirla. El momento de mayor tensión ocurrió cuando los empleados del bar y Denisse se enfrentaron físicamente, instante en el que incluso se escucharon vidrios rotos de fondo.

Carabineros acudió al lugar para intervenir en la discusión, y posteriormente Denisse Campos fue detenida y esta jornada fue formalizada. Por su parte, Cecilia Gutiérrez compartió una imagen en la que se veía a Denisse Campos constatando lesiones tras el incidente.

INSTAGRAM.

Las múltiples polémicas de Denisse Campos

Distancia entre las gemelas Campos

Este no es el primer conflicto mediático que protagoniza Denisse Campos. En agosto de 2024, se generó una fuerte disputa entre ella y su hermana Daniella, luego de que la periodista criticara la candidatura política de Denisse como concejala por Valparaíso.

“No votaría por ella”, aseguró la ex Miss Chile en Vía X, agregando que “hay que tener algo más que buenas intenciones en la vida para asumir ciertas responsabilidades”.

“Daniella hace esto cada vez que está en decadencia, encontré muy feo que hablara en contra del director de su programa, al programa que le estaba dando trabajo, y está disparando respecto a cosas que son importantes para mí”, respondió.

Tras esto, la mujer sentenció: “La Daniella no es la persona que refleja ser y me molesta mucho que ella siga siempre en el papel de víctima, siempre está llorando y no provoca alegría. Yo soy una persona totalmente diferente, yo soy luz y ella es oscuridad, siempre está llorando, siempre se está quejando”.

En marzo de 2024, la tensión entre las hermanas llegó a otro nivel cuando Denisse acusó a Daniella de intentar “robarle a su hijo” en una entrevista en el programa Miedos: Piensa lo Peor… Multiplícalo por 13. Además, allí Denisse reveló que había enfrentado un cáncer, una enfermedad grave que nunca había mencionado públicamente, momento en el que comparó su experiencia con la de su hermana.

“Claramente en algún momento de su vida fue un traspié para ella y una envidia, no es que me quiso robar la guagua, que se la iba a llevar a otro país”, aclaró posteriormente en Que te lo Digo.

Desalojada por Carabineros

En septiembre de 2021, el periodista Sergio Rojas relató que Denisse había sido víctima de violencia intrafamiliar, y que su vida se había tornado errante, viviendo en distintos lugares debido a los problemas con su pareja.

“Después que vivió en esta situación nómade en la Quinta Región, una persona le prestó una casa“, reveló el periodista sobre el origen de la polémica.

Sobre el ofrecimiento, Rojas aclaró que fue “una fan que cuando supo su situación se comunicó con ella y le ofreció la vivienda hasta que pudiese solucionar su situación”.

“Al darse cuenta que Denisse no estaba haciendo un buen uso de la casa, decide pedírsela y es ahí cuando Denisse Campos se habría negado a devolver el bien raíz y ahí entran en un problema, porque la persona le pide ándate en buena onda y te pido que me devuelvas mi casa“, detalló el comunicador en su momento.

Finalmente, la ex modelo no quiso abandonar el inmueble, lo que terminó en un desalojo por parte Carabineros.

Descontrol en un karaoke

En junio de 2018, cuando Denisse Campos fue captada protagonizando un altercado en un local nocturno de Santiago. En las imágenes reveladas por el programa Intrusos, se ve a la mujer lanzando champaña desde una botella.

Según reveló el espacio de La Red el comportamiento de Campos fue a raíz de un enfrentamiento con una mujer ebria que comenzó a molestar a su amiga en un karaoke. Según su versión, la mujer mojaba a las personas con vasos, lo que desató su ira y provocó el conflicto.

Este último incidente en Viña del Mar es solo uno más en una serie de polémicas que continúan rodeando a Denisse Campos, cuya vida privada y pública sigue siendo objeto de controversia.