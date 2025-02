VIDEO – Por dichos contra Camiroaga: el enfrentamiento entre Claudia Schmidt y Rocío Marengo

14 de Febrero de 2025

Ambas se enfrentaron luego que Schmidt revelara íntimos detalles de su relación con el fallecido animador de televisión.

Gran controversia provocó Claudia Schmidt al revelar íntimos detalles sobre su relación con el fallecido animador Felipe Camiroaga, declaraciones que no le cayeron nada de bien a Rocío Marengo.

Al final del programa Que Te Lo Digo la ex modelo compartió algunas anécdotas sobre sus encuentros con el presentador de televisión. “Yo conocí los halcones… tú sabes que yo siempre me río porque nadie sabía“, afirmó Schmidt, la relación casual e intermitente que mantuvo con Camiroaga.

La conversación tomó un giro inesperado cuando el periodista Sergio Rojas le preguntó si consideraría a al ex presentador del Buenos Días a Todos como uno de sus mejores amantes. La panelista sin titubear respondió: “No, rotundamente no. Prefiero decir la verdad y matar la ilusión de algunas”.

Las críticas de Rocío Marengo

En Hay Que Decirlo, la modelo argentina no dudó en arremeter contra Claudia Schmidt , calificándola de desubicada.

“Me parece que hablar de una persona que no está, está mal. Felipe no se puede defender. Felipe es de Chile, entonces tocar fibras. Me parece que es desafortunado hablar como estamos en la vida, hablar de sexo, cómo me acuesto con la gente o cómo hace el amor… es su vida, pero me parece que entra en el mal gusto, de una persona que no se puede defender hable que hable, si se acostó con un montón”, expresó crítica.

“Me da asco, es una desubicada, cómo le puede decir que ella le enseñó a Felipe. Si ella quiere hacer propaganda que es buena en la cama, que hablen otros chicos para que puedan decir si es verdad”, cerró diciendo Marengo.

La respuesta de Claudia Schmidt contra Rocío Marengo

Por su parte, la comentarista de espectáculos no dudó en responder a las críticas de Marengo: “Me parece que es respetable, pero le recuerdo de todos los muertos que habló ella en Argentina, me parece que cuando uno dice eso, tiene que ser consecuente cuando le preguntan por alguien que ya no está”.

“Yo tenía muy buena onda con la Marengo, ¿dónde estaba? Reapareció, está queriendo volver a Chile, no tengo idea”, lanzó Schmidt cerrando el tema.