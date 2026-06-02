Atenciones por virus respiratorios alcanzan su nivel más alto del año: dónde puedo vacunarme

La Sociedad Chilena de Medicina Familiar llamó a reforzar la vacunación contra la influenza, especialmente en personas mayores de 60 años, y entregó recomendaciones para prevenir complicaciones durante el período de mayor circulación de virus respiratorios.

Las consultas de urgencia por virus respiratorios alcanzaron su nivel más alto en lo que va de 2026, según reveló el Informe de la Semana Epidemiológica N°20 publicado por el Ministerio de Salud, que mostró que el 31,9% de las atenciones de urgencia correspondieron a este tipo de causas, la proporción más alta registrada durante la actual Campaña de Invierno.

A este escenario se suma un desafío adicional. De acuerdo con cifras de la Campaña de Invierno 2026 del Ministerio de Salud, cerca de 1,7 millones de personas mayores de 60 años aún no se han vacunado contra la influenza, pese a pertenecer a uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves asociadas a esta enfermedad.

El reporte muestra además un aumento sostenido de la circulación de virus respiratorios, escenario esperable para esta época del año, pero que obliga a reforzar las medidas de prevención y autocuidado, especialmente entre niños pequeños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

La importancia de la vacunación en mayores de 60 años

Desde la Sociedad Chilena de Medicina Familiar (Sochimef), la doctora Mariela Quiroz explicó que las cifras observadas se encuentran dentro de lo esperado para la temporada. “Los indicadores mostrados por el Minsal muestran un alza esperable en las consultas respiratorias otoñales. Actualmente prevalece el rinovirus, pero ya estamos observando casos positivos de influenza A y B”, señaló.

La especialista advirtió que la baja cobertura de vacunación en adultos mayores sigue siendo motivo de preocupación. Si bien en personas jóvenes y sanas, la influenza suele manifestarse como una enfermedad respiratoria de buen pronóstico, en mayores de 60 años, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas puede evolucionar rápidamente hacia cuadros graves, como bronquitis o neumonía, requiriendo hospitalización e incluso poniendo en riesgo la vida.

En este contexto, la directora de Sochimef enfatizó que aún existe tiempo para vacunarse. “Considerando que la circulación de influenza aún es baja, sigue siendo muy efectivo vacunarse hoy mismo. Incluso quienes ya tuvieron influenza este año o en temporadas anteriores pueden beneficiarse, ya que existen distintos tipos de virus influenza capaces de infectarnos”, afirmó.

¿Dónde vacunarse?

Según informó el Ministerio de Salud, existen más de 1.200 puntos de vacunación a lo largo del país, los que se pueden revisar a través de la plataforma MeVacuno.cl.

Además, se pueden consultar llamando a Salud Responde (600 360 77 77), disponible las 24 horas.

Medidas de prevención

Junto con la vacunación, los especialistas destacan la importancia de mantener medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio durante las próximas semanas. Entre ellas se encuentran la ventilación diaria de los espacios cerrados, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en presencia de síntomas respiratorios y evitar la exposición innecesaria a aglomeraciones o lugares con alta concentración de personas.

Asimismo, recomiendan no compartir utensilios de uso personal como vasos o botellas, evitar enviar a niños enfermos a clases y restringir las visitas a recién nacidos o personas inmunosuprimidas cuando existan síntomas respiratorios.