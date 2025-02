Juan Falcón se casó: revisa las postales que dejó su matrimonio en San Valentín

15 de Febrero de 2025

El actor de 59 años escogió el día de San Valentín para sellar su amor junto a Jocelyn Urzua.

A través de su cuenta de Instagram, el querido actor cubano, Juan Falcón, reveló que se casó con su pareja de hace 9 años.

El destacado artista de 59 años escogió el día de San Valentín para sellar su amor junto a Jocelyn Urzua.

“Juan me pidió matrimonio los primeros días de diciembre, y supuestamente la celebración iba a ser el 26 de diciembre, un sábado. Pero como no había hora en el registro civil de Talagante, lo único que había era para el Día de los Enamorados, a las nueve de la mañana”, relató Falcón a LUN.

En relación a la fecha elegida, la mujer dijo que “si alguien se quiere casar, es un bonito día para recordar, pero no fue algo planeado para este día. Pero resultó bien”.

Tras la celebración de la ceremonia, Juan Falcón y su pareja se fueron a festejar con los padres de ambos y la hermana del actor a un café de Talagante.

Posteriormente, se sumó más gente a la celebración en un restaurante de la Isla de Maipo.

“Celebramos con mis papás y amigos, fue súper íntimo, nada muy planeado, sino más bien inesperado”, relató Urzúa.

Junto a ello, contaron que la celebración del matrimonio será en grande el próximo 26 de abril. “Elegimos ese día porque Juan está de cumpleaños el 27, cumple 60 años, entonces vamos a hacer dos en uno”, contó la pareja.

“No tenemos nada planeado todavía, ni hemos mandado invitaciones, estamos recién viendo los lugares. También queremos que sea algo muy relajado, yo no me veo con esos vestidos fruncidos, no me gusta eso. De hecho ando viendo algo más playero, con el pelo suelto, muy light”, cerró la feliz esposa.