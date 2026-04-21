“Misma mugre de siempre” y “sinvergüenzas”: los dardos de Gloria Naveillán al Gobierno por estado de excepción

Desde el PNL apuntaron a que la medida no entrega mayores facultades a las Fuerzas Armadas en la zona.

La diputada Gloria Naveillán (PNL) lanzó duros dardos en contra el Gobierno de José Antonio Kast por su política de seguridad, luego que el Congreso extendiera el estado de excepción en la macrozona sur.

El estado de excepción se ha mantenido en la zona desde mayo de 2022, por lo que desde el Partido Nacional Libertario cuestionaron que no se han logrado resultados tangibles con la medida.

Al respecto, Gloria Naveillán expresó que “leyendo lo que ha enviado el Ejecutivo, que es la misma mugre de siempre, llevamos cuatro años más lo que lleva este gobierno gobernando, presentando algo absolutamente inútil”.

“No hay facultades para los militares para operar en la macrozona sur. Los militares están parados como palitroques en las carreteras, porque si no tienen un carabinero al lado, no pueden ni siquiera detener un vehículo sin patente”, argumentó la legisladora.

La diputada Naveillán cuestionó que el estado de excepción da “una falta sensación de seguridad”, por lo que llamó al Ejecutivo a que “paren de mandarnos cosas inútiles, escuchen de alguna vez a la gente de la zona. Basta de reírse en nuestra cara. Ustedes prometieron seguridad, no tienen ninguna planificación de seguridad, son una vergüenza”.

Ante los cuestionamientos, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, le respondió a la parlamentaria, aseverando que “los números simplemente demuestran que estas medidas que hoy día una vez más se renuevan y que durante muchos años se han venido sustituyendo, han sido exitosas desde el punto de vista de sus resultados”.