Shakira cancela su show en Perú tras ser internada de urgencia por problemas de salud

Actualizado el 16 de Febrero de 2025

La artista tuvo que ser llevaba hasta el centro asistencial debido a un fuerte dolor abdominal.

La cantante colombiana Shakira canceló su show en la ciudad de Lima debido a que fue internada de urgencia en la clínica Delgado en Perú.

Según informó el medio local La República, la artista tuvo que ser llevaba hasta el centro asistencial debido a un fuerte dolor abdominal donde le realizaron una endoscopía.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento“, indicó Shakira a través de su cuenta de Instagram.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar el concierto de esta noche“, añadió en el comunicado.

Junto a ello agregó: “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”.

“Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuando antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, agregó.

Finalmente expresó que “mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una fecha para comunicarles”. “Gracias por su comprensión. Los quiero mucho”, concluyó.

El show de Shakira en Chile

Shakira estará de regreso en Chile el 2 de marzo del 2025. Un imperdible espectáculo que tendrá como escenario el gran Estadio Nacional.

Los boletos para ver a la artista esán disponibles a través de dos etapas en el sistema PuntoTicket.