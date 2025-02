Atacó a los medios y respondió a las pifias: los 20 minutos más complicados de la rutina de George Harris en el Festival de Viña 2025

Actualizado el 24 de Febrero de 2025

Pese a la gran presencia venezolana en la Quinta Vergara, esto no fue suficiente para evitar ser devorado por el Monstruo.

Compartir

Este domingo 23 de febrero comenzó una nueva versión del Festival de Viña 2025, donde el encargado de hacer reír al Monstruo era el comediante venezolano George Harris, quien fue devorado por el público en la Quinta Vergara.

Previo al certamen, las proyecciones sobre la presentación del humorista no eran las mejores, puesto que ha estado en el foco de las críticas debido a antiguos mensajes contra Chile.

Si bien contó con una gran “barra” en la Quinta Vergara, debido a la gran presencia venezolana, esto no fue suficiente para evitar ser víctima del Monstruo.

No pasaron ni cinco minutos, cuando ya se comenzaron a escuchar las primeras pifias para George Harris, quien rápidamente perdió los cabales y se desvió de la rutina, enfrenándose al público con diferentes frases.

Las frases con las que George Harris intentó combatir las pifias en el Festival de Viña 2025

“Al que no le gusta… que vaya a buscar un refresco”, fue lo primero que dijo. Tras ello, en vez de ignorar los silbidos, continuó emitiendo comentarios: “levántate una venezolana, marica, vas a estar toda la noche silbando, por eso no te pescan”.

“Para pelear han falta dos, yo no quiero pelear, yo quiero amarlos”, continuó diciéndole al público. A lo que agregó: “Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que me vaya, es su país, no pasa nada”.

Bajo este contexto, arremetió contra los medios de comunicación: “Soy un artista venezolano que ama profundamente este país y me ha ido muy bien acá, quizás te dejaste influenciar por los medios de comunicación amarillistas”.

Tras ello, los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler hicieron su ingreso para evitar que se fuera del escenario, y se quedó gracias a ello.

Posteriormente, las pifias se escucharon aún más fuerte, y se lanzó contra el público nuevamente: “Ojalá tengan la carrera que tengo yo”, cerró, para luego despedirse del escenario.