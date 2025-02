Quién era Michelle Trachtenberg, la conocida actriz de Gossip Girl y Buffy, la cazavampiros que murió a los 39 años

Actualizado el 26 de Febrero de 2025

La actriz falleció a los 39 años y actualmente se investiga su causa de muerte, aunque ya se descartó que haya criminalidad de por medio.

La actriz Michelle Trachtenberg, conocida por su trabajo en películas juveniles como Sueños sobre hielo, o series como Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl, murió este miércoles 26 de febrero a los 39 años.

Según informaron fuentes policiales a The New York Post, la actriz “fue encontrada por su madre alrededor de las 8 a.m. del miércoles en One Columbus Place, un complejo de apartamentos de lujo de 51 pisos en el vecindario Central Park South de Manhattan”.

Las primeras informaciones indican que aún se desconocen las causas de su fallecimiento y que no se sospecha que haya criminalidad de por medio.

Fuentes policiales también indicaron a ABC News que Trachtenberg recientemente se había sometido a un trasplante de hígado, lo que podría haber causado complicaciones. Además, en los últimos meses, su estado de salud y su apariencia física habían generado preocupación entre sus seguidores en redes sociales.

El caso de Michelle Trachtenberg sigue bajo investigación y se realizará una autopsia para determinar las circunstancias precisas de su muerte.

En cuanto a su carrera televisiva, la actriz saltó al estrellato en Harriet la espía, en 1996. Luego se destacó por sus papeles como Dawn Summers en Buffy, la cazavampiros y de Georgina Sparks en Gossip Girl.