Cuarta noche del Festival de Viña 2025: quiénes se presentarán el jueves 27 de febrero

27 de Febrero de 2025

La jornada de este jueves estará marcada por la música anglo y el humor nacional.

La noche del jueves 27 de febrero, el Festival de Viña 2025 se preparará para recibir al público en lo que será su cuarta jornada.

El certamen, que por primera vez está siendo conducido por la dupla compuesta por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, contará con un espectáculo marcado por el talento internacional.

¿Cuál es la programación de este jueves 27 en el Festival de Viña 2025?

El Festival de Viña 2025 abrirá la noche anglo con la esperada presentación musical de Incubus, destacada banda de rock alternativo​ estadounidense, que cuenta con más de 30 años de trayectoria y ocho discos de estudio.

Dentro de su show, se espera que Incubus toque grandes de sus éxitos como Drive, Wish You Were Here, Pardon Me y Dig

Más tarde se presentará Juan Pablo López, un comediante que no siempre se dedicó al humor, debido a que trabajó 16 años en un banco, luego de estudiar Ingeniería.

Además, esta será la segunda vez que el cómico hará su rutina en el certamen, ya que en 2017 triunfó llevándose todos los premios.

Para terminar la cuarta noche, tendremos a The Cult, una banda británica de hard rock que, a pesar de haberse separado en dos ocasiones, ha dejado una huella importante en la música con varios éxitos a lo largo de los años. La agrupación alcanzó gran popularidad en el Reino Unido a mediados de los 80’s, con canciones como She Sells Sanctuary, Rain y Revolution.