Imacec de abril registra caída de 1,2% y suma cuatro meses consecutivos a la baja

Se trata del mayor retroceso en tres años y estuvo impulsado por la contracción de la minería.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de abril de 2026 registró una caída de 1,2% respecto de igual mes en 2025, de acuerdo con lo informado este lunes por el Banco Central.

De esta forma, la contracción de este indicador muestra un retroceso por cuarto mes consecutivo, según el reporte del instituto emisor.

A la vez, detalló que la serie desestacionalizada aumentó 0,1% respecto del mes precedente y disminuyó 0,9% en doce meses.

La cifra superó las proyecciones del mercado, ya que, si bien los analistas esperaban una contracción, se planteaba que sería de un 0,5%.

Se trata del peor desempeño de la actividad económica desde marzo de 2023, cuando mostró una caída del 1,5%.

El Banco Central precisó que la producción de bienes cayó 5,4% en términos anuales, golpeada principalmente por una menor extracción de cobre.

Imacec por actividad económica

El Imacec no minero presentó un crecimiento de 0,4% anual. En términos desestacionalizados no registró variación respecto del mes anterior, aunque aumentó 0,7% en doce meses.

En tanto, el comercio mostró un crecimiento anual de 2,1%, el que estuvo impulsado por las mayores ventas de vehículos, servicios de mantención, comercio electrónico y almacenes de comestibles.

Los servicios también exhibieron cifras positivas, con un avance de 0,8% en doce meses, en el que el sector salud lideró el crecimiento dentro de los servicios personales.

Sin embargo, parte de ese impulso fue compensado por una menor actividad en servicios empresariales, de acuerdo con lo informado por el instituto emisor.