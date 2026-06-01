“Están las condiciones dadas”: expertos ante un posible sismo mayor en la zona central tras el temblor del domingo

Un total de 40 réplicas del sismo ocurrido el domingo se han registrado en la zona central del país hasta esta mañana, según el reporte del Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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Varias nuevas réplicas del sismo ocurrido ayer se registraron durente la mañana de este lunes 1 de junio en la zona central del país, la última de las cuales alcanzó una magnitud de 3.2, de acuerdo con lo reportado por el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

Según el reporte, el más reciente movimiento telúrico se produjo a las 07:45 horas y su epicentro del temblor se ubicó a 30 km al oeste de Quintero, en la Región de Valparaíso.

Se trató de la réplica número 40 desde que ayer domingo 31 de mayo se produjo el sismo de magnitud 6 que tuvo su epicentro 21 kilómetros al oeste de Quintero.

Qué dicen los expertos por posible sismo de mayor magnitud

De esta forma se cumplió el pronóstico que realizó el director del Centro Sismológico Nacional (CSN), Sergio Barrientos, quien anticipó “varias réplicas” tras el temblor del domingo.

Barrientos manifestó que “este tipo de sismos de magnitud 6 ocurren en todo el país alrededor de ocho a 10 veces al año. Entonces, ese es uno de los tantos sismos que son regulares, que se presentan regularmente en Chile”.

Respecto de la posibilidad de que el movimiento telúrico del domingo sea precursor de uno de mayor magnitud en la zona central, el experto manifestó que “eso no lo podemos saber”.

Al ahondar en el tema, el director del CSN le dijo a 24 Horas que “no podemos descartarlo, pero lo más probable es que un sismo de 6.0 después venga con sus réplicas”.

Por su parte, el geólogo de la Universidad Mayor, Christian Salazar, coincidió en que con las actuales herramientas no se puede confirmar ni descartar la ocurrencia de nuevos sismos de mayor magnitud en la zona.

No obstante, le dijo a T13 que “esto está ocurriendo justo en una de las tres zonas más vulnerables que tenemos en nuestro país, que están con la energía suficiente acumulada para generar un terremoto sobre 8.0“.

“Este es el segmento de Los Vilos (Región de Coquimbo) hasta Pichilemu (Región de O’Higgins), donde está demostrado científicamente que hay acoplamiento de placas, o sea, una sobre la otra, con suficiente energía acumulada para generar un terremoto 8.0, por eso es de especial interés este evento”, complementó.

“Es esperable científicamente que tengamos eventos importantes en esta zona, como de 6.0 o 7.0 y están todas las condiciones dadas para generar un terremoto sobre 8.0. Es una zona vulnerable, es una zona sensible, que está lista para liberar la energía”, concluyó.